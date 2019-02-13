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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Штурмует высоту

Североосетинский оборонный завод строит частный индустриальный парк
Текст: Юрий Гень (Северная Осетия)
Российская газета - Спецвыпуск № 32(7790)
Один из наиболее технологически развитых оборонных заводов ВТЦ "Баспик" в Северной Осетии начал реализовывать пятилетний инвестиционный проект по выпуску продукции гражданского назначения. Он получил название "Звезда" и рассчитан на объем государственных вложений в размере 1,3 миллиарда рублей.
Фото: Юрий Тутов / РИА Новости www.ria.ru Фото: Юрий Тутов / РИА Новости www.ria.ru
Фото: Юрий Тутов / РИА Новости www.ria.ru

Новое направление развития соотносится с поручением президента России увеличить долю продукции гражданского назначения в ОПК до 50 процентов к 2030 году, отмечает руководство предприятия. За пять лет завод хочет добиться валового объема производства в пять миллиардов рублей, увеличив свои мощности почти в десять раз, и освоить выпуск нескольких по-настоящему инновационных продуктов, которых пока не делает в России никто. На предприятии признаются, что к этому рывку готовились несколько лет, проводили научные разработки и сейчас готовы реализовать все на практике.

Если планы "Баспика" сбудутся, это позволит стране выйти на новый уровень технологического уклада и начать производить чрезвычайно сложную продукцию в сфере микроэлектроники. Сейчас завод выпускает сложные микроканальные пластины (МКП) для приборов ночного видения, которые устанавливаются, в том числе, на танках, ударных вертолетах, самолетах, перископах подводных лодок и другой технике, используются в космических спутниках, а также медицине и иных отраслях. Научно-производственных заводов такого уровня всего несколько в мире.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Среди новых инновационных продуктов, которые планирует выпускать завод, металло-волоконные пластины, которые позволяют видеть сквозь стены, завалы, горную породу или мутную воду, а также сквозь ткани человека, получая при этом изображение хорошего качества. Такие пластины могут применяться не только в оборонной сфере (например, для обнаружения подводных лодок противника на большой глубине), но и при спасательных работах (поиски людей в шахтах), медицине (получение изображения внутренних органов человека более четкое, чем дает УЗИ).

Другим инновационным продуктом гражданского применения на оборонном заводе должен стать выпуск так называемых биочипов. Они позволяют с помощью исследования небольшого количества крови и плазмы человека делать экспресс-анализ состояния его здоровья и выявлять на ранних стадиях онкологические заболевания, туберкулез, ВИЧ и так далее. Эта технология широко используется в странах Запада, но пока не распространена в России.

Все производство, которое планирует создать и развивать завод, разместится в собственном частном индустриальном парке "Баспика". Для этого на территории предприятия уже выделен специальный корпус площадью пять тысяч квадратных метров. Там организуют не только производственные цеха, но и научные лаборатории, а также центры обучения и подготовки научных кадров.

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Также завод планирует выпускать волоконно-оптические преобразователи, которые широко используются в микроэлектронике для преобразования тока.

- Научные разработки есть, их освоение велось несколько последних лет. Мы полностью владеем этими технологиями, - рассказывает гендиректор предприятия "Баспик" Сослан Кулов. - Но, чтобы начать серийный выпуск продукции, нужно решить вопрос получения сырья нашим предприятием. У нас закуплено сырье для работы в ближайшие месяцы. Однако затем может возникнуть проблема. Но выход есть - производство высококачественного оптического стекла в Северной Осетии. Тем более что почти все необходимое для этого в республике имеется. Мы подготовили масштабный проект и сейчас прилагаем все усилия для его реализации.

Экономика Отрасли Промышленность Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Северная Осетия
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