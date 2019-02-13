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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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За год энергетики снизили сверхнормативные потери
Текст: Юрий Зайцев (генеральный директор МРСК Северного Кавказа)
Российская газета - Спецвыпуск № 32(7790)
За последнее десятилетие в энергетике Дагестана накопилось много проблем.
Юрий Зайцев: Мы должны повысить надежность электросетевого комплекса Дагестана. Фото: Владимир Аносов Юрий Зайцев: Мы должны повысить надежность электросетевого комплекса Дагестана. Фото: Владимир Аносов
Юрий Зайцев: Мы должны повысить надежность электросетевого комплекса Дагестана. Фото: Владимир Аносов

Именно поэтому на это обратил внимание президент России Владимир Путин, обозначив необходимость модернизации топливно-энергетического комплекса республики, выявления бесхозных объектов и оформления прав собственности на них. Он поручил ответственным органам заняться выявлением и пресечением энерговоровства, а также обратил внимание на необходимость установления экономически обоснованных тарифов на энергоресурсы.

Сегодня энергетикам в первую очередь необходимо решить проблему консолидации и модернизации электросетевого комплекса в рамках поставленной перед "Россетями" задачи цифровизации сетей. Но как модернизировать, так и консолидировать мы имеем право лишь те объекты, у которых есть собственник. А на территории Дагестана огромное число бесхозных электросетевых объектов. В результате проведенной силами компании работы 1026 таких объектов определено, их перечень согласован с властью. Теперь необходимы шаги по их регистрации. Мы свои предложения органам власти направили.

Фото: iStock
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Еще одна проблема - уклонение от заключения договоров ресурсоснабжения исполнителей коммунальных услуг (ТСЖ, УК и пр.). Из 299 функционирующих в РД организаций договоры ресурсоснабжения на конец 2018 года заключены с 201. Остальные используют электроэнергию незаконно, что зачисляется в потери компании, а значит, в убытки. Работа по выявлению бездоговорного потребления компанией ведется - в 2018 году по таким фактам в органы внутренних дел Дагестана направлено 603 заявления. Но хотелось бы, чтобы наш потребитель получал электроэнергию на законных основаниях. Еще одна беда - отсутствие в отдельных микрорайонах республики системы нумерации домов и названий улиц. В итоге заключать договор ресурсоснабжения не с кем. На данный момент адресная нумерация домов и названий улиц отсутствует как минимум в 407 населенных пунктах. Эту работу органы власти РД начали проводить, и я надеюсь, проблема будет решена.

Перед нами стоит задача подтянуть электросетевой комплекс Дагестана до общероссийского уровня. Для ее решения МРСК Северного Кавказа с участием компании "Россети" разработала программу повышения надежности электросетевого комплекса РД и программу снижения потерь электроэнергии, которые в итоге повысят качество услуг, предоставляемых потребителям.

Экономика Отрасли Энергетика Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан
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