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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

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Инициаторы возлагают большие надежды на новый туристический коридор
Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)
Российская газета - Спецвыпуск № 32(7790)
На международной туристской выставке Matka Nordic Travel Fair 2019 в Хельсинки представили на днях новый совместный проект Санкт-Петербурга, Ленинградской области и приграничных городов Финляндии "Туристический коридор Петербург - Сайма".
Новый туристический коридор ориентирован в основном на сотни тысяч китайцев, которые ежегодно посещают Северную столицу. Фото: Аркадий Колыбалов Новый туристический коридор ориентирован в основном на сотни тысяч китайцев, которые ежегодно посещают Северную столицу. Фото: Аркадий Колыбалов
Новый туристический коридор ориентирован в основном на сотни тысяч китайцев, которые ежегодно посещают Северную столицу. Фото: Аркадий Колыбалов

По словам экспертов, этот проект может способствовать привлечению новых инвесторов в регион. Ориентирован проект в основном на те сотни тысяч китайцев, которые ежегодно посещают Северную столицу.

Проект стоимостью более 8 тысяч евро стартовал в декабре 2018 года и рассчитан на три года. По замыслу, он будет работать под единым туристическим брендом, а его маршруты пролягут через российские и финские города, туристические кластеры которых должны стать более доступными для граждан России, Финляндии и Китая, которых планируют сделать целевой аудиторией проекта.

Фото: EPA
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Евросоюз обязался инвестировать до 50 процентов от общей стоимости проекта. Доли Финляндии и России - по 25 процентов. Дополнительно найти средства в общем объеме около 770 тысяч евро обещали четыре финских города, Петербург и Ленинградская область. Сейчас настал момент, когда каждый из участников проекта всерьез принялся считать расходы и возможные доходы. Финская сторона, по всей видимости, решила остановиться на изначально заявленной сумме, не предполагая особого роста инвестиционной активности в регионе. Как отметил директор департамента по развитию туризма мэрии города Савонлинна Пеллерво Кокконен, дополнительных вливаний со стороны финского бизнеса не ожидается.

- Но мы ожидаем, что рост осведомленности о трансграничном туризме все же вызовет интерес у инвесторов, - заметил Пеллерво Кокконен. - Сообщить о результатах нашей работы сможем спустя примерно полтора года после запуска проекта.

В Ленинградской области настрой более оптимистичный. В областном комитете по туризму считают, что проект поможет наладить бизнес-контакты местных поставщиков услуг, а также будет способствовать разработке коммерческими операторами готовых турпродуктов для туристов из Азии в низкий сезон. Помогать операторам в этом будут финские агентства по развитию городов Савонлинна и Иматра, турофисы городов Лаппеэнранта и Миккели, а также городское туристско-информационное бюро Петербурга и информационно-туристский центр Ленинградской области.

Коридор "Петербург - Сайма" действительно способен дать новые возможности туристической отрасли, особенно в высокий сезон

На муниципальном уровне области, отмечают в комитете, предстоит решить вопросы логистики и разработать рекомендации для российских и финских компаний по визовым требованиям и практикам, а также их применению при формировании турпакета. Инвестиции потребуются и для создания электронной платформы брендирования, информационных материалов и турпродуктов.

Сейчас в Ленинградской области готовятся к первой встрече партнеров, которая пройдет в феврале. По мнению профессора Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента Валерия Гордина, эти идеи могут оказаться реалистичными.

- Коридор "Петербург - Сайма" действительно способен дать Ленинградской области и Санкт-Петербургу новые возможности в туристической отрасли, особенно в высокий сезон, когда Петербург и музеи-заповедники в Пушкине, Павловске и Петергофе переполнены, а область испытывает дефицит туристов, - отметил Валерий Гордин.

Фото: iStock
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Но к развитию туристической платформы в области нужно подходить комплексно. Развивать нужно то, в чем есть потенциал. Разумным, например, было бы развивать Карельский перешеек и Выборгский район, которые примыкают к региону Сайма и являются его логическим продолжением. Интересными для посещения можно было бы сделать красивейшие места речной системы Приозерского района, суздальские озера и территории поблизости от населенного пункта Лосево.

Привлекательным мог бы стать также и водный туризм. Так, сообщение крейсерских яхт можно было бы наладить между Выборгом и Финляндией через остров Аланд. Там могли бы курсировать, например, спортивные яхты, столь популярные в Швеции и Финляндии. Этот вид спорта, кстати, активно развивается сегодня и в России.

Все эти предложения, однако, могут оказаться привлекательными в основном для туристов из России и Европы, но, возможно, и не подойдут китайцам. По мнению руководителя компании "Русский визит" Рима Исмагилова, гости из Поднебесной предпочитают всегда и во всем довольствоваться малым, заказывая для себя только автобусы, обедая в "своих" ресторанах и проживая в "своих" гостиницах.

- Если проанализировать ситуацию, то понятно, что гости из Китая не готовы платить лишние деньги ни за что, - отмечает Рим Исмагилов.

Фото: Из архива турфирмы "Аркадия Тревел Крым".
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Есть и еще один момент, который, возможно, не учли инициаторы коридора "Петербург - Сайма", сориентировав его на аудиторию из КНР. Сегодня русский туристический бизнес уже научился работать с китайцами и вряд ли захочет отдавать своих клиентов финским туроператорам. Однако разрешить все эти вопросы сможет только практика, когда проект будет окончательно представлен на рынке.

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