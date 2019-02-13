В Мурманске поликлинику оштрафовали за выброшенные медкарты

Городская поликлиника №2 в Мурманске оштрафована за то, что ее сотрудники выбросили в мусорный контейнер карты диспансерного наблюдения пациентов за 2013 год.

Об этом сообщили в региональном управлении Роскомнадзора. Контролеры пришли к выводу, что медики нарушили федеральное законодательство о персональных данных.

Мировой судья, рассмотрев дело, назначил поликлинике наказание в виде административного штрафа на сумму 25 тысяч рублей.

Медицинские карты в мусорном баке жители Мурманска обнаружили 8 ноября. В телеинтервью заведующий терапевтическим отделением поликлиники №2 Константин Биджоев пояснил, что в здании проводили ремонт и кто-то выбросил карты вместе со строительным мусором.