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13.02.2019 20:34
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В мировом масштабе

Адыгея и Краснодарский край представят на форуме "Сочи-2019" амбициозные проекты
Текст: Дмитрий Степура (Краснодар)
Российская газета - Спецвыпуск № 32(7790)
Инвестиционный форум - отличная площадка для всех, кто хочет в экономике заявить о своих амбициях. И бизнесу, и руководству регионов не стоит упускать этот шанс.
Аэропорт в Геленджике войдет в состав Южного экспортно-импортного хаба. Фото: РИА Новости www.ria.ru Аэропорт в Геленджике войдет в состав Южного экспортно-импортного хаба. Фото: РИА Новости www.ria.ru
Аэропорт в Геленджике войдет в состав Южного экспортно-импортного хаба. Фото: РИА Новости www.ria.ru

Кубань в этом году представит на форуме часть своей стратегии развития до 2030 года. Регион претендует на то, чтобы стать главными воротами России для экспорта и импорта. В крае уже реализуется масштабный проект, включающий в себя сеть портов, аэропортов и промышленно-логистических центров. Краевые власти уверены, что необходимо использовать выгодное географическое положение края, который является по сути воротами России в Европу и Азию.

В первую очередь ставка делается на порт Новороссийск и инфраструктуру Тамани. Опыт показал: наиболее привлекательна для инвесторов Черноморская экономическая зона, в состав которой входят города Новороссийск, Геленджик, Анапа, Темрюкский и Туапсинский районы. Это доказывают цифры: по итогам 2017 года совокупный объем инвестиций по крупным и средним организациям этой зоны превышает 122 миллиарда рублей, или 31 процент от суммарного объема инвестиций по региону.
Регионы представят свои достижения на выставке форума в Сочи

- В соответствии со стратегией доля Черноморской экономической зоны в объеме накопленных инвестиций до 2030 года должна составить более двух триллионов рублей, - подчеркнул замглавы региона Василий Швец. - Начиная с этого года среднегодовой объем инвестиций по зоне должен составлять от 150 до 169 миллиардов рублей.

Как это отразится на региональной экономике?

- Южный экспортно-импортный хаб стратегически важен для развития экономики не только региона, но и России в целом, - отметил вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась. Хаб обеспечит совершенно иные возможности для экспорта продукции кубанских производителей на мировой рынок.

В реконструкцию аэропорта в Геленджике ВТБ готов вложить до четырех миллиардов рублей

Чтобы превратить Кубань в главный канал для российского экспорта и импорта, региональные власти и бизнес планируют также расширить аэропорт Краснодар, построить или реконструировать несколько крупных кубанских портов и возвести новые автотрассы, создать новые и модернизировать действующие железнодорожные магистрали. И первые инвесторы у региона уже есть: например, в реконструкцию аэропорта в Геленджике ВТБ готов вложить до четырех миллиардов рублей.

Частью пространственного развития России станет автодорога вдоль Черноморского побережья от Джубги до Сочи через Лазаревскую. Стоимость проекта - около триллиона рублей. Реализовать такой проект только за счет бюджета трудно, и власть готова к диалогу с инвесторами, которым будут предоставлены налоговые льготы и иные преференции. Ищут партнеров и для других проектов.

Адыгея представят на форуме инвестиционный потенциал региона, который охватывает различные сферы - от строительства до туризма. Для презентации подготовлен пакет инвестиционных предложений. Также республика представит 67 инвестиционных площадок от муниципальных образований, включая 35 промышленных площадок, восемь площадок под строительство жилых комплексов, восемь туристско-рекреационных и 17 сельскохозяйственных.

Краснодарский край удивит гостей форума цифровой улицей

Отдельное внимание руководство республики уделит развитию создаваемых в Адыгее парковых зон - за счет предоставления в аренду на льготных условиях земельных участков с готовой инженерной и энергетической инфраструктурой. Это, по мнению властей региона, должно стать стимулом для предпринимательской активности граждан.

На форуме планируется подписать ряд соглашений с потенциальными инвесторами. Кроме того, продолжатся международные контакты - на форум приедет генеральный почетный консул Итальянской Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани, чтобы обсудить перспективы сотрудничества.

Экономика Макроэкономика Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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