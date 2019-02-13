Власти Сочи на Российском инвестиционном форуме-2019 планируют подписать шесть документов, способствующих развитию Лазаревского района. Его в свое время не коснулась олимпийская стройка.

Как рассказали в мэрии, речь идет о шести проектах на общую сумму около семи миллиардов рублей: в их числе энергосервисный контракт Лазаревского района, строительство торгового центра с автостоянкой, строительство лечебно-оздоровительного центра и т.д. "Планируется развитие Сочинской агломерации как международного всесезонного курорта-экополиса федерального значения с высокой культурой сервиса и досуга. Сегодня ставка делается на комплексное развитие потенциала Лазаревского района, - рассказал "РГ" мэр Сочи Анатолий Пахомов. - Этот район менее всего был вовлечен в олимпийские масштабные проекты. При этом он имеет свои уникальные особенности, узнаваемость и востребованность. Наша цель - помочь району в полной мере раскрыть свои конкурентные преимущества".

На форуме три самых крупных города края - Краснодар, Сочи и Новороссийск - будут объединены в тематическую экспозицию "Умные города Кубани". Власти муниципалитетов обещают показать "Умную улицу" с внедрением цифровых решений в городскую среду. Интерактивные панели наглядно продемонстрируют возможности различных сервисов, которые уже реализуются в городах и будут востребованы в будущем.

Так, в первом квартале нынешнего года в Сочи планируют запустить конкурс на энергосервисный контракт "Умное освещение". Он подразумевает установку энергосберегающего уличного освещения, которое тратит минимум энергии благодаря датчикам движения: свет включается, когда он необходим. В качестве пилотного для запуска проекта выбран все тот же Лазаревский район.

Напомним, по итогам РИФ-2018 было подписано 538 соглашений, 212 из которых на счету Краснодарского края. Олимпийская столица планировала подписание шести протоколов, но в процессе переговоров их количество увеличилось до семи: местный предприниматель намерен построить спа-комплекс в Лазаревском районе. Общий объем инвестиций в городские проекты в результате составил 18 миллиардов рублей.

Многие проекты планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие годы. Например, вскоре будет достроен зимний аквапарк "Хамелеон" стоимостью 210 миллиардов рублей. А в 2024 году откроется Центр подготовки спортивного резерва по лыжным видам спорта "Снежинка", в который было инвестировано более четырех миллиардов рублей.

В качестве пилотного для запуска проекта "умное освещение" выбран все тот же Лазаревский район

На РИФ-2017 город заключил пять крупных соглашений с общим объемом инвестиций 7,9 миллиарда рублей. Одним из самых любопытных можно назвать проект создания на землях совхоза "Россия" в Адлерском районе многофункционального туристско-спортивного комплекса. Он включает в себя ипподром на пять тысяч зрителей с полем, крытым манежем и парковкой на тысячу мест. А для удобства гостей рядом с объектом расположится гостинично-развлекательный комплекс на 200 номеров, конно-спортивная школа, туристическая деревня на 74 коттеджа и пятизвездочный отель.

Другое соглашение касалось создания в Сочи современного предприятия по производству и переработке чайного листа. Позже здесь планируют организовать полноценный агротуристический центр.

Усилия по улучшению инфраструктуры и строительству новых туробъектов не проходят даром, с каждым годом город принимает все больше отдыхающих. Всего за 2018 год город посетили около шести миллионов гостей. А в консолидированном бюджете края доля от организаций санаторно-курортного комплекса олимпийской столицы превышает половину.

К тому же муниципалитет стали все чаще выбирать для переезда жители других регионов страны. Активные же миграционные процессы требуют строительства новых соцобъектов. В городе открываются школы и детские сады, а в конце прошлого года начал функционировать новый перинатальный центр и закончен ремонт в спортшколе на улице Поярко, на обновление которой было выделено 110 миллионов рублей.