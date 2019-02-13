На Кубани утвердили стандарты "Краснодарского чая"

Чаеводы Сочи утвердили рецептуру "Краснодарского чая": теперь на пачке будет указано, сколько в продукте местного листа, а сколько заграничного сырья. Предприниматели уже подписали соответствующее соглашение, регламентирующее процентное содержание отечественного чая в купажной смеси.

Урожай на сочинских плантациях собирают с середины мая по середину ноября. В 2018 году, по данным минсельхоза Краснодарского края, было собрано 508 тонн чайного листа. Фото: Ольга Максимова

Оно варьируется от 40 до 100 процентов в зависимости от наименования смеси. Так, чай "Букет" на 100 процентов кубанский, "Экстра" состоит из отечественного листа на 75 процентов, "Высший сорт" гарантирует 60 процентов родного листа, а "Первый сорт" - 40 процентов.

По данным специалистов отрасли, последний раз рецептура "Краснодарского чая" утверждалась на федеральном уровне в 1974 году. Причем в его состав всегда входило сырье из Индии, Индонезии и Африки. Правда, не было четко прописано, сколько его должно быть. Теперь же Ассоциация чаеводов Краснодарского края планирует обратиться в технический комитет по стандартизации "Чай, кофе и напитки на их основе" с предложением о принятии соответствующего национального стандарта, который, по сути, уже разработали кубанские производители. Сначала его планируют закрепить в региональном законе, а впоследствии он будет передан в Росстандарт для утверждения на федеральном уровне.

По словам председателя совета директоров АО "Мацестинский чай" Константина Туршу, только так можно поставить точку в споре о составе отечественного чая и защитить потребителя от фальсифицированной продукции, показав достоверную информацию о составе продукта.

- Разработка стандарта очень важна с точки зрения защиты "Краснодарского чая" как бренда нашего региона и для развития добросовестной конкуренции. Ведь под видом выращенного в Сочи продаются индийский, цейлонский, дешевый некачественный китайский чай. Кроме того, это решение даст дополнительный импульс для развития чайной отрасли, будет стимулировать наших производителей повышать качество своего продукта, - уверен вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

Власти региона считают, что принятие нового ГОСТа стимулирует и восстановление плантаций чая в более ускоренном темпе. Из полутора тысяч чайных плантаций в Сочи реально используется только 330 гектаров, остальное зарастает сорняками и не обрабатывается.

Под чайные кусты занято 1430 гектаров земель сельхозназначения Сочи, но до 2015 года больше половины этих наделов были заброшены

Под чайные кусты занято 1430 гектаров земель сельхозназначениягорода, однако до середины 2015 года больше половины этих наделов были заброшены. С 2015 по 2018 год сумели реконструировать уже более 72 гектаров, а к 2021 году хотят восстановить еще 455 гектаров.

По словам ученых, собирать урожай с расчищенных плантаций можно спустя как минимум два года после соответствующих работ по приведению их в порядок. Причем самой насущной проблемой, которую озвучивают чаеводы, зачастую становится отсутствие средств на расчистку от сорняков и деревьев чайных шпалер. Теперь же благодаря принятому в крае закону о поддержке отрасли на эти нужды выделяются специальные субсидии.

Так, в текущем году из регионального бюджета было выделено 26,6 миллиона рублей. Эти средства должны идти на компенсацию 80 процентов затрат на реконструкцию чайных плантаций и половины затрат на оборудование для капельного орошения.

Впрочем, субсидии - это не единственная мера. Чтобы защитить чаепригодные земли (напомним, единственные в России), на уровне правил землепользования за ними хотят закрепить соответствующий вид разрешенного использования. Это обяжет арендаторов выращивать на таких участках только чай. Чиновники обещают вести и более активную работу с арендаторами, а в случае использования земель не по назначению обязуются изымать их в судебном порядке.

Выращиванием и производством чая в промышленных масштабах в России сегодня занимается 23 предприятия, в том числе шесть крупных. Это "Шапсугский чай", "Солохаульский чай", "Дагомысчай", "Мацестинский чай", "Хостачай", "Адлерский чай". Урожай на сочинских плантациях собирают с середины мая по середину ноября.

Согласно официальной статистике, доля выращенного в России чая занимает около одного процента отечественного чайного рынка. География поставок сочинского чая не так велика, в основном его можно найти на полках магазинов самого курорта, других муниципалитетов Краснодарского края, в Москве, Санкт-Петербурге, еще в нескольких городах Центральной России и ближнего зарубежья.

Тем временем

- Поток туристов на чайные плантации Краснодарского края за год вырос на 22 процента. По данным администрации региона, по итогам прошлого года соответствующие экскурсии посетили более 5,6 тысячи человек со всей России и других стран, в том числе Австрии, Австралии, Японии, Китая, Израиля. Во время таких экскурсионных туров гостям олимпийской столицы рассказывают об особенностях выращивания чая в северных широтах и показывают полный цикл производства напитка. Каждая экскурсия завершается чайной церемонией. В планах на 2019 год начать строительство дегустационного дома чая. Это будет площадка и для гостей экскурсионных туров, и для экспертов отрасли.