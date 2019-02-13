Убивший мать и бабушку подросток из Севастополя видел в них демонов

Подросток из Севастополя, убивший свою мать и бабушку, находился под воздействием синтетических наркотиков и боролся с "демонами". Об этом "РГ" рассказала уполномоченный по правам ребенка в Севастополе Марина Песчанская.

- По одной из версий, парень употреблял так называемую "соль" и, как он сказал, боролся с демонами, - сказала Песчанская. - Синтетический наркотик дал такую реакцию. Придя в нормальное состояние, он был в шоке от того, что натворил. Все это выясняют следователи, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

Напомним, 17-летнему жителю Балаклавского района Севастополя предъявлено обвинение в двойном убийстве (пункт "а" части 2 статьи 105 УК РФ). 31 января он нанес множественные смертельные ранения топором и ножом матери и бабушке. После этого подросток сбежал с места преступления, но вскоре был задержан сотрудниками полиции. На время следствия подозреваемый помещен под стражу.

По словам детского омбудсмена, ранее молодой человек уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и грабеж, но на профилактическом учете не состоял.

- Он был снят с учета незадолго до преступления. Мною озвучен этот вопрос председателю комиссии по делам несовершеннолетних, а органы профилактики проводят свое расследование, - отметила Песчанская.

Молодому человеку 22 февраля исполнится 18 лет. Известно, что с раннего детства его воспитывали мама и бабушка. Отца сейчас разыскивают, по поступившей информации, он проживает в Симферополе. Мать привлекали к административной ответственности по статье 5.35 КоАП (неисполнение родительских обязанностей) и статье 20.22 КоАП (нахождение несовершеннолетних в состоянии алкогольного или наркотического опьянения).

- В семье не все было благополучно, - говорит Марина Песчанская. - Раз были факты кражи, грабежа, всегда стоит вопрос исполнения родителями обязанностей.

Омбудсмен уверена, что в ответственность за трагедию лежит на взрослых, в том числе на органах профилактики, которые упустили из вида проблемную семью.

- Эта семья должна была находиться под пристальным контролем органов профилактики, - добавила Песчанская. - Произошло вопиющее событие, мы, взрослые, недосмотрели. Это горький урок для всех нас, что необходимо обращать внимание на семьи, на воспитательный процесс, постоянно с ними работать.