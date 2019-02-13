В Новороссийске в ДТП с контейнером погибла сотрудница полиции

Смертельное ДТП с участием двух автомобилей произошло в Новороссийске накануне вечером. По информации ГУ МВД по краю, авария произошла в 21.04 на перекрестке улиц Кутузовской и Видова.

"При повороте контейнеровоз наехал на бордюр, в результате чего контейнер упал на легковой автомобиль Маzdа. В результате ДТП сотрудница ППСП УМВД России по городу Новороссийску погибла на месте", - сообщили "РГ" в пресс-служба главка.

Как стало известно, груженный мандаринами контейнер практически раздавил легковушку. Только чудом 27-летний водитель автомобиля Маzdа не пострадал, а вот его 34-летняя спутница - инспектор патрульно-постовой службы полиции Новороссийска - погибла на месте происшествия от полученных травм. По словам очевидцев, доставать тело молодой женщины из машины спасателям пришлось с помощью гидравлических инструментов. У погибшей осталось двое детей.

Проверка по факту аварии продолжается, уголовное дело пока не возбуждено. По неофициальной версии, контейнер мог слететь с самой фуры, потому что он был не закреплен должным образом. Но официального подтверждения этой информации нет.