В Сочи проверят работу ДПС в конфликте с водителем-инвалидом

Следователи начали проверку действий сотрудников ДПС, разбиравшихся в дорожном происшествии в Сочи с участием водителя-инвалида.

Как выяснилось, конфликт произошел еще 6 января, однако о случившемся стало известно только после появления соответствующей информации в соцсетях. По предварительным данным, мужчина на Mercedes подрезал автомобиль BMW со знаком "Инвалид". Позже он напал на колясочника, разбив стекло его машины.

- Кроме того, мужчина сообщил о бездействии прибывших по его вызову сотрудников ДПС: они не зафиксировали ДТП и повреждения у потерпевшего, не провели освидетельствования водителей на предмет состояния алкогольного опьянения. По данному факту следственный отдел по городу Сочи СКР по краю проводит доследственную проверку, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

В связи с общественным резонансом СК направил ходатайство об изъятии из органов полиции материалов уголовного дела по факту причинения повреждений пострадавшему мужчине, а также его автомобилю и передаче их в следственные органы регионального управления СКР.