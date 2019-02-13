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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Вагон добра

Текст: Анна Юркова (Краснодар)
Российская газета - Неделя № 33(7791)
24-летний житель Краснодара Иван Калугин провел необычную акцию - молодой человек выкупил на один день трамвай N 5 и перевозил всех пассажиров бесплатно по этому маршруту.
Иван Калугин выкупил на один день трамвай и бесплатно перевозил пассажиров. Фото: Фото из Инстаграма Ивана Калугина. Иван Калугин выкупил на один день трамвай и бесплатно перевозил пассажиров. Фото: Фото из Инстаграма Ивана Калугина.
Иван Калугин выкупил на один день трамвай и бесплатно перевозил пассажиров. Фото: Фото из Инстаграма Ивана Калугина.

- Признаюсь, я помогаю пожилым: то в магазине на кассе оплачу продукты, то еще что-нибудь. А недавно отказался от поездки в такси, потому что город стоял в пробках, зашел в трамвай. Еду, а вокруг почему-то грустные лица людей. И тут пришла мысль, а почему бы не выкупить трамвай хотя бы на один день и не сделать сразу несколько тысяч человек чуточку счастливее? - рассказал корреспонденту "РГ" молодой предприниматель.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Две недели у него ушло на улаживание вопросов с Краснодарским трамвайно-троллейбусным управлением. На встрече с директором предприятия Иван согласовал сумму аренды - смена обошлась в 50 096 рублей, а также утвердил наклейки для размещения в салоне, чтобы пассажиры понимали, почему с них никто не спрашивает плату за проезд.

- Предложение Ивана удивило. У нас обычно заказывают вагоны для экскурсий, дней рождения, свадеб. Но взять напрокат вагон, чтобы катать пассажиров бесплатно, - такое в нашей практике впервые! То, что Иван выбрал именно маршрут N 5, - не случайно. Он самый продолжительный. Один вагон трамвая на маршруте перевозит в среднем 1300 пассажиров в день, - рассказал пресс-секретарь КТТУ Олег Бодня.

Иван тоже проехал круг по городу: "Люди были шокированы, не совсем понимая, что происходит. Я молчал первую половину поездки, а когда на обратном пути все-таки открылся, пассажиры выходили с искренними улыбками".

Мнение

Евгений Первышов, мэр Краснодара

- На один день Иван сделал добро более чем для одной тысячи человек. Это еще раз доказывает, что в Краснодаре много хороших и отзывчивых людей. Тех, кто стремится сделать лучше жизнь окружающих, а значит - города в целом. И за это я искренне благодарен.

Общество Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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