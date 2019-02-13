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13.02.2019 12:02
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Нижневартовске погорельцам из пятиэтажки помогут материально

Текст: Мария Гафурова

Жителям загоревшегося дома в Нижневартовске окажут материальную помощь. Документы для ее получения можно сдать в МФЦ.

Фото: МЧС РФ по Республике Башкортостан/ ТАСС
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Пожар произошел вчера в районе пяти часов вечера. Как сообщает пресс-служба администрации Нижневартовска, в пятиэтажном доме по улице Чапаева загорелся чердак - к моменту прибытия спасателей огонь перекинулся на кровлю. Прибывшие на место происшествия пожарные эвакуировали 9 жильцов. Еще 30 покинули здание самостоятельно. За помощью к врачам с подозрением на отравление угарным газом обратился мужчина 1954 года. Медики диагноз не подтвердили.

Открытое горение удалось локализовать в 18.45. По данным мэрии, из-за огня пострадала кровля на площади в 500 квадратных местом.

Для погорельцев в школе №15 организовали пункт временного размещения, оснащенный спальными местам. За помощью обратились семь человек - им предоставили гигиенические наборы и накормили горячим ужином. Пострадавшим так же оказали медицинскую и психологическую помощь.

Во время пожара скончался один из жильцов дома. Как сообщается в официальной группе Нижневартовска в соцести "Вконтакте", причиной мог стать сердечный приступ. Возможно, что он был спровоцирован пожаром. По поручению главы города Василия Тихонова семье погибшего окажут помощь.

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На данный момент в местах общего пользования загоревшейся пятиэтажки уже запущено электроснабжение. Как рассказал заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев, подъезды почти просушены, а дворовая территория посыпана песком. В квартиры электричество пока не подавалось. Сегодня состоится поквартирный обход для выяснения нанесенного ущерба, а специалисты Роспотребнадзора возьмут пробы воды и воздуха. Предполагается, что уже к вечеру жители пятиэтажки смогут вернуться домой.

Восстановить документы жильцам поможет УМВД.

По поручению мэра материальную помощь тем, кто постоянно проживает и прописан в доме, окажет городская казна. Также будут выделены средства и из окружного бюджета.

Сейчас сотрудники МЧС устанавливают причины произошедшего. Версия о том, что в день пожара проводились ремонтные работы, не подтвердилась. В 2017 год все люки на крыше были обновлены, а ключи от них имелись только у представителей ЖЭУ. В момент возгорания люки были закрыты.

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