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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Детей вернут, когда минует опасность

Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 33(7791)
После двух пожаров, в которых погибли маленькие дети, в Курганской области забирают ребятишек из неблагополучных семей.

"РГ" писала о том, как 27 и 29 января в Юргамышском районе сгорело два дома. В огне погибли семь человек, шестеро из них - дети от года до восьми лет. В регионе введен особый противопожарный режим.

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По распоряжению главы Зауралья в области обошли все дворы семей из группы риска. Во время рейдов специалисты выясняли, в каком состоянии находятся печи, электрическое и газовое оборудование, есть ли самодельные обогревательные приборы. Если в семье не позаботились о пожарной безопасности, детей забирают.

В Кургане, например, трое детей помещены в областной социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Еще 11 детей из двух семей временно приютили родственники. По данным регионального управления соцзащиты, всего с родителями разлучили 42 детей.

Власти признают: мера эта вынужденная и крайняя, но иначе нельзя. По предварительным данным, в одном из сгоревших домов в Юргамышском районе как раз стоял изготовленный кустарным способом ТЭН.

Все дети вернутся домой, как только их родители устранят нарушения. В неблагополучных семьях за счет бюджета монтируют пожарные извещатели, которые при малейшем задымлении поднимут тревогу громким сигналом. Планируется установить более 3,5 тысячи таких устройств.

Общество Семья и дети Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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