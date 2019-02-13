Не надо сопровождать резюме фотографиями с пляжа, сообщать будущему работодателю об увлечении вязанием и врать о прошлых достижениях. Об этом и о том, чего еще не стоит сообщать в резюме, специалисты в области управления персоналом рассказывают читателям "РГ - Недели".

В очереди к заветной вакансии выиграет тот, кто сможет толково и сжато - лучше на двух страницах - изложить свою профессиональную биографию. Фото: iStock

Требования к общей структуре резюме за последние годы не изменились: обязательными элементами является фамилия, имя, отчество соискателя, контакты, опыт работы, образование, а также желаемая должность. Если вы начинающий специалист, обязательно укажите в резюме опыт волонтерства, стажировки, а также пройденные курсы и полученные награды.

Также необходимая деталь - сопроводительное письмо, или cover letter. Это ваше персональное обращение к будущему работодателю. Как и резюме, оно не должно быть шаблонным и слишком длинным. Постарайтесь просто и аргументированно объяснить, почему вы хотите работать именно в этой компании и почему именно вы лучший кандидат на эту вакансию.

Меньше воды и откровенных преувеличений, максимум конкретики, строго деловой стиль текста и оформления - это секрет хорошего резюме

Что раздражает рекрутеров в резюме

1 Вода. Не нужно использовать в резюме всем известные и потерявшие всякий смысл эпитеты вроде "клиентоориентированность", "стрессоустойчивость" и "ответственность". Если ваше резюме состоит из сплошных речевых клише, его пропустят гарантированно.

2 Ложь и откровенные преувеличения заслуг и результатов. Опытный рекрутер (а тем более ваш будущий руководитель) сразу поймает вас на этом.

3 Ни в коем случае не нужно подгонять свое резюме под вакансию путем копирования обязанностей из текста объявления о работе.

4 Слишком длинные резюме. У рекрутера нет времени читать по 6-8 страниц ваших достижений, постарайтесь уложиться в 2, максимум 3 страницы.

5 Креативно оформленные резюме. Чаще всего у рекрутеров нет времени оценивать ваш талант оформителя, им гораздо проще просматривать резюме, сделанные по одному из шаблонов популярных джоб-сайтов. Даже если вы - дизайнер, лучше оформите резюме в стандартном шаблоне и дайте ссылку на свое креативное портфолио на Behance или другом профессиональном ресурсе.

Прямая речь

Женат и владею китайским

Александр Каючкин, руководитель проекта Rabota.ru

- Семейное положение и наличие детей, вообще говоря, не должно влиять на решение о приеме вас на работу или приглашении на собеседование. Но до сих пор многие рекрутеры отсеивают кандидатов по принципу "есть дети - будет брать много выходных" или, наоборот, нет детей - "есть риск, что скоро уйдет в декрет". Поэтому я бы посоветовал не указывать эту информацию в резюме, это ваше личное дело.

Отсутствие вредных привычек вполне можно указать.

Отдельный разговор - иностранные языки. Эта информация в резюме важна, особенно если владение языками пригодится в будущей работе. Например, если вы откликаетесь на вакансию в международную компанию или компанию, работающую на зарубежных рынках. В обычных вакансиях, где язык не требуется, рекрутеры, скорее всего, не будут особо обращать внимание на ваш уровень владения языком. Но если вы знаете какой-то из экзотических или редких языков - это может говорить о вас как о разносторонне развитом человеке и в принципе может зацепить внимание.

Вы привлекательны, я - чертовски привлекателен

Александра Склярова, консультант Antal Business Solutions

- Мы ежедневно просматриваем сотни резюме с фотографиями кандидатов с пляжа, из фитнес-клуба и так далее. Это здорово, что у вас есть жизнерадостные и красивые фотографии, но лучше оставить личную информацию для Instagram и других социальных сетей. Фотография, которую вы выбираете для резюме, должна быть в деловом стиле. Главное, чтобы она была относительно новая, а вы были узнаваемы на ней.

В последнее время некоторые соискатели стали указывать в резюме свои аккаунты в социальных сетях. Пока это не стало обязательным требованием, но все чаще работодатели хотят видеть такую информацию. Социальные сети всегда помогают составить более полную картину о вас, как о человеке.

Что касается хобби, то не стоит сильно вдаваться в подробности, ведь если вы претендуете на должность руководителя отдела, вряд ли работодателю будет важно, что вы увлекаетесь вязанием.

Логика и стабильность

Екатерина Симанина, ведущий консультант Kelly Services CIS

- Современный работодатель смотрит на потенциального кандидата через призму того, насколько этот человек сможет улучшить рабочий процесс и тем самым сократить затраты и увеличить прибыль. Это может быть как прямое влияние, так и косвенное, все зависит от должности и направления деятельности.

Поэтому работодатель особенно тщательно смотрит на следующие вещи:

Стабильность кандидата (сомнения вызывают те сотрудники, кто работает меньше года и уже начинает искать работу, в идеале срок работы на одном месте от 2 лет).

Цифры в резюме. Это может быть количество сделанных деталей, написанных пресс-релизов, прирост в продажах, что-то, что позволяет показать ценность вашей работы.

Структурность мышления, которая выражается в умении донести свою мысль в написании собственной профессиональной биографии.

Логика переходов. По резюме потенциальный работодатель должен увидеть, что ваше развитие как специалиста находится в едином, понятном векторе. Ведь если сначала вы были интернет-маркетологом, потом стали крутым инженером нефтяной компании, то не очень понятно, почему хотите быть проектным менеджером в управлении персоналом.