С арестованного в Осло гражданина РФ сняли обвинение в терроризме

С 20-летнего россиянина, напавшего на женщину с ножом в супермаркете в центре Осло, сняли обвинение в терроризме, теперь его обвиняют в покушении на убийство. Об этом сообщают 13 февраля норвежские СМИ со ссылкой на полицию.

Ранее злоумышленника признали невменяемым по итогам судебно-психиатрической экспертизы. Таким образом, он вряд ли сможет понести ответственность за свои действия, считает его адвокат. С 30 января россиянин находится на принудительной госпитализации в психиатрической больнице.

Нападение произошло 17 января. Россиянин зашел в супермаркет в центре Осло, где ударил ножом покупательницу, а затем попытался напасть на кассира. Полиция задержала его неподалеку от места преступления.

Сам арестованный заявил, что совершил теракт, и пообещал совершить теракты в других городах Норвегии, а также в различных странах мира. Позже задержанный заявил, что не планировал никаких терактов, а приехал в Норвегию в качестве туриста транзитом через Швецию. Следующее заседание по делу намечено на 15 февраля.