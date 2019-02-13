Сдавших ГТО заключенных будут поощрять

Тюремное ведомство намерено сделать занятия спортом доступными и для заключенных в СИЗО. Кроме того, готовится законопроект, разрешающий заключенным принимать участие в соревнованиях и творческих конкурсах вне колоний.

Сегодня такая информация прозвучала на круглом столе в Совете Федерации. Еще одно предложение: закрепить сдачу норм ГТО и в целом занятия спортом в качестве показателя, что осужденный встал на путь исправления. Это значит, что наказание ему может быть смягчено.

С идеей придать особый вес нормам ГТО выступили представители департамента физкультуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. Для этого предлагается внести соответствующие поправки в Уголовно-исполнительный кодекс.

Как пояснили "РГ" в Федеральной службе исполнения наказаний, существующие на сегодня условия поощрения осужденных закреплены положениями 113 статьи УИК. Планируемые поправки в УИК могут закрепить занятия спортом и сдачу нормативов ГТО как один из показателей исправления осужденного и, соответственно, стать одним из критериев, по которым его можно поощрить, наряду с такими условиями, как хорошее поведение, добросовестное отношение к труду и так далее. По мнению инициаторов, это не означает, что сдача тестов ГТО станет обязательной. Участие в мероприятии все так же останется добровольным и лишь расширит возможности осужденных к исправлению, а также станет дополнительным стимулом к ведению здорового образа жизни. А поощрения могут стать плюсом при решении вопроса о смягчении режима или даже условно-досрочном освобождении.

В свою очередь, начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Александр Матвеенко отметил, что сдача нормативов ГТО уже сегодня активно проходит во многих колониях. Наиболее активно нормы ГТО сдают несовершеннолетние осужденные, отбывающие наказание в воспитательных колониях. В 2018 году только в воспитательных колониях сдали на золотой значок 77 человек, на серебряный значок - 101 человек, на бронзовый значок - 105 человек. Александр Матвеенко также рассказал о проработке ФСИН России вопроса по обеспечению возможности занятий физическими упражнениями в СИЗО, а также вопроса о внесении изменений в законодательство, предоставляющих возможность перемещения осужденных для участия в творческих конкурсах, спартакиадах и других воспитательных мероприятиях, которые проводятся, как на региональном, так и на федеральном уровнях.

Кроме того, по словам Александра Матвеенко, в планах ведомства создать такие условия в следственных изоляторах, чтобы человек имел возможность, как можно больше двигаться и иметь возможность заниматься спортом, поддерживать свою физическую форму и вести здоровый образ жизни.