СК возбудил дело по факту нападения на здание Генконсульства РФ на Украине

Следователи СК России возбудили уголовное дело по факту нападения на здание Генерального консульства России на Украине.

Как рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко, несколько человек 8 февраля совершили нападение на здание Генконсульства. Они забросали территорию различными предметами и "емкостью с трудновыводимыми жидкостями". Нормальный порядок работы российского заграничного учреждения был нарушен. Неустановленная группа лиц действовала в целях осложнения международных отношений между Украиной и РФ.

В СК РФ подчеркнули тот факт, что здание консульства пользуется международной защитой и иммунитетами.

Ранее стало известно, что следователи СК РФ возбудили дело после обстрела украинскими военными грузовика с рабочими предприятия "Вода Донбасса" в Донецкой народной республике. В результате пострадали три человека. В СК отметили, что украинская сторона продолжает игнорировать ранее достигнутые договоренности о прекращении огня.