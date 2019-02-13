В прошлом году на лекарства от простуды и гриппа россияне потратили 155 миллиардов рублей. Продажи взлетают в холодный сезон, тем более - когда начинается эпидемия. "Так, в марте 2018 года, когда наблюдался пик заболеваемости ОРВИ и гриппом, только за месяц было куплено 98 млн упаковок "сезонных" противопростудных средств на сумму 18 млрд рублей", - сообщил "РГ-Неделе" глава DSM Group Сергей Шуляк.

Если уж надели маску, менять ее нужно каждые два часа, не реже. Фото: Марина Волосевич/Комсомольская правда

Но ажиотаж зачастую приводит к ненужным, а иногда и вредным для здоровья тратам. Так сколько мы тратим на грипп и сколько из этих средств, по сути, выбрасываем на ветер?

Тест на вирус. А зачем?

В аптеке предлагают экспресс-тест на грипп. Его, дескать, легко сделать прямо дома и определить оба типа гриппа - и А, и В. Можно купить наш, отечественный тест- за 750-850 рублей. Можно - американский за 16 с лишним тысяч за 25 тест-систем в одной упаковке. Если тот же анализ сдать в коммерческой лаборатории, то придется отдать уже 2,5 тысячи рублей.

Выполняется тест просто: мазнул ватной палочкой в носу, опустил в пробирку с раствором, поболтал, капнул из пробирки на тест-систему - и смотри, что будет. Проявится зеленая полоска - гриппа нет. Розовая - вирус типа А, голубая - типа В.

Ну и что дальше? Разновидностей гриппа много, а других "простудных" вирусов и того больше - более 300. Но если заболеешь, симптомы схожие, лечение стандартное. Так зачем тратиться на анализ, чтобы определить, какой именно вирус "провинился"?

Другое дело, если "накрыло" серьезно. Тут тест нужен, чтобы определить тактику лечения. Но в этом случае больного отправляют в больницу и проводят все необходимые анализы, разумеется, бесплатно. Самолечение при гриппе противопоказано. Так что "самодеятельность" с анализами ни на что не влияет.

Ежегодная эпидемия гриппа облегчает наши карманы на миллиарды рублей

Маски, мы вас знаем

Упаковка из 10 штук обойдется в 100-325 рублей. По поводу масок многие врачи предупреждают: польза от них для здорового человека весьма относительная. "Носить маску необходимо, если вы не хотите стать разносчиком вируса, - пояснила "РГ-Неделе" врач-терапевт ФНКЦ ФМБА Юлия Кочанова. - При посещении людных мест, магазинов, поездках на транспорте простуженному человеку стоит надеть маску, чтобы не распространять инфекцию при кашле и чихании. Так снижается риск заражения окружающих".

Важный момент: если уж надели маску, менять ее нужно каждые два часа, не реже. В противном случае в ней накапливаются болезнетворные микроорганизмы и она сама становится источником инфекции. При этом, когда болезнь уже развилась и человеку и без того дышать тяжело, еще и маску носить, - это только усугублять плохое самочувствие. Проще больного изолировать. К тому же вирус гриппа способен проникать в организм через слизистую глаз. И тут маска уже не поможет. Лучше почаще мыть руки и стараться не прикасаться ими к лицу и глазам.

Инфографика "РГ": Антон Переплетчиков/Ирина Невинная

Таблетки, пилюли, капли

"Джентльменский" набор, который мы обычно используем при простуде: противовирусные, иммуномодуляторы, жаропонижающие. А еще -антисептики для раздраженного горла, средства против кашля, морскую воду для промывания и капли в нос.

1 Противовирусные лекарства - не из дешевых. Упаковка обойдется в 400-1,5 тысячи рублей. В наших аптеках таких лекарств, от привычного еще с советских времен ремантадина и до зарубежных тамифлю и релензы. В 2009 году, когда впервые пришел "свиной" грипп, нас уверяли, что только дорогущие тамифлю и реленза способны эффективно справиться с мутировавшим вирусом. ВОЗ рекомендовала применять их к применению. Но спустя пять лет разразился скандал: международная организация Cochrane Collaboration опубликовала доклад, заявив, что тамифлю выводился на рынок поспешно, без достаточных доказательств эффективности. Симптомы гриппа при лечении этим лекарством проходят в среднем за 6,3 дня у взрослых и 5,8 у детей (а без лечения - за 7 дней). Эффект тот же, что и при лечении обычным парацетамолом.

Нечто подобное случилось и с нашим арбидолом. В аптеках он появился еще в начале 90-х, но в 2009-м, когда эпидемия гриппа была особенно тяжелой, его разрекламировали и даже включили в госрезерв и в клинические рекомендации. Но позже из рекомендаций убрали - эффективность оказалась недоказанной.

2 Иммуномодуляторы у нас в стране очень популярны. Стоимость - от 200-1000 рублей и выше. Во всем мире к ним относятся крайне настороженно, да и наши иммунологи предупреждают, что укреплять иммунитет лучше естественным путем. "Таких лекарств в нашей стране довольно много, хотя за рубежом их не применяют. С точки зрения доказательной медицины препарат считается эффективным, если это показали клинические исследования, при которых действие нового лекарства сравнивается с плацебо, - говорит педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус. - По большинству иммуномодуляторов из группы интерферонов результатов таких исследований нет". Кстати, в клинические рекомендации, разработанные минздравом, эта группа лекарств тоже не входит.

3 Без жаропонижающих при гриппе часто не обойтись. Стоимость - 270-450 рублей. Но "сбивать" температуру нужно правильно. Обычно, только если температура выше 38 градусов. Какие лекарства лучше - скажет доктор. Например, аспирин при вирусных инфекциях может вызвать тяжелые осложнения. Чаще всего назначают парацетамол - выбор в аптеках огромен. Разброс цен - в 2-3 раза. Порошки и "шипучие" таблетки дороже обычных, хотя по составу разницы никакой. Так что можно не переплачивать.

4 Препараты от боли в горле, капли в нос - это вспомогательные средства. Они помогают улучшить самочувствие, но сам грипп не лечат. Стоимость пастилок и леденцов "от горла" - 130-230 рублей. Антисептические спреи - 60-120 рублей и дороже. Эти средства помогают унять боль, потому что содержат легкие обезболивающие - пососал леденец, и боль отступает. Но только на непродолжительное время. При этом воспаленное горло можно успокоить и бесплатно - теплым питьем и полосканием.

Что касается сосудосуживающих назальных капель - они помогают "разложить" нос и облегчают дыхание. При этом важно помнить, что капать дольше двух-трех дней не стоит, чтобы не вызвать привыкание. Если же для промывания использовать морскую воду (флакон - 200-300 рублей), то, может, лучше не полениться и развести в теплой кипяченой воде обычную морскую соль?

Итак, "набор для гриппа" только на одного заболевшего по нынешним ценам может обойтись в 2-3 тысячи рублей минимум. Если в семье заболели двое-трое - умножаем соответственно.

Вообще-то никакой горы таблеток, если заболевание проходит без осложнений, не нужно. Чаще всего организм справляется за 7 дней. Но если к вирусной инфекции добавляются другие проблемы - необходимо вмешательство врача, который назначит лечение.

Что рекомендуют доктора?

И в ЕС, и в США, и в других развитых странах рекомендации по лечению гриппа схожие и очень простые: симптоматическая терапия. "Симптоматическая" - это значит облегчающая симптомы заболевания. Для этого снижают температуру (выше 38 градусов), облегчают боль и дыхание. Для уменьшения интоксикации рекомендовано также обильное питье. Кроме того, должен соблюдаться постельный режим - чтобы уменьшить риск осложнений.

Фото: Сергей Михеев/РГ

Вопрос ребром

Поможет ли прививка?

"Прививка действительно самая надежная защита от гриппа, - говорит главный эпидемиолог минздрава Николай Брико. - Чем выше уровень иммунизации среди населения, тем ниже риск развития эпидемии".

Но сейчас делать прививку уже поздно. Иммунитет после вакцинации формируется в течение двух-трех недель, и в это время организм ослаблен. Так что сейчас, когда уровень заболеваемости уже повышен, прививаться просто опасно. Есть риск сделать прививку в латентный период заболевания, когда человек уже заразился, но симптомов болезни еще не чувствует.