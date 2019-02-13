Трамп: США рассматривают все варианты по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, заявил, что в администрации рассматриваются "все варианты" разрешения кризиса в Венесуэле.

По словам американского лидера, "у нас есть множество различных планов, и мы смотрим, что из этого получится".

Также Трамп отметил, что он "очень гибкий в плане принятия решений человек". Может быть, "даже более гибкий, чем кто-либо из предыдущих президентов".

При этом он не стал отвечать на вопрос, намерены ли США перебрасывать войска в соседнюю с Венесуэлой Колумбию. "Увидите", - сказал он.