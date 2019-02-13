Беспилотные летательные аппараты (БЛА) становятся все популярнее. Они имеют ряд неоспоримых преимуществ перед пилотируемыми аппаратами и все активнее используются в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и других сферах.

Стоимость БЛА на порядок ниже пилотируемых аппаратов, меньшие затраты на материально-техническое обслуживание, обучение операторов, сравнительно высок вес полезной нагрузки, выше степень их готовности и мобильности. Оператор беспилотника, в отличие от пилота, не подвергается воздействиям вибраций, шума, его жизни не угрожает непосредственная опасность. Зачастую снижается и ущерб, причиняемый окружающей среде. Использование БЛА в ряде случаев позволяет сохранить человеческие жизни, уменьшить ущерб от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

Ученые предлагают решение, которое принципиально отличается от существующих, - использовать бесплатформенную инерциальную навигационную систему

В 2018 году коллектив Института информационных технологий и телекоммуникаций Северо-Кавказского федерального университета выиграл грант в рамках ФЦП "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы". Финансирование получил трехлетний проект "Разработка роботизированного беспилотного летательного аппарата мультироторного типа с использованием бесплатформенной инерциальной навигационной системы". Он реализуется совместно с индустриальным партнером - ставропольской компанией "Основа безопасности".

Научный коллектив предложил решение сложной проблемы. Сейчас БЛА малого класса используют спутниковые навигационные системы. Создаваемое при этом навигационное поле подвержено искажению искусственными сооружениями, рельефом местности, средствами связи, имеющими мощность излучения, которая существенно превышает уровень навигационного поля. Управление движением БЛА только по данным спутниковых навигационных систем в условиях искажения навигационного поля приводит к ошибкам определения скорости и местоположения. А это затрудняет или делает невозможным использование аппарата - оператор БЛА вынужден прерывать полет и выполнять аварийную посадку. Ученые Северо-Кавказского университета предлагают решение, которое принципиально отличается от существующих, - использовать бесплатформенную инерциальную навигационную систему для управления роботизированным беспилотным аппаратом мультироторного типа. Это обеспечивает получение точной навигационной информации без непрерывного контакта с внешними источниками информации.

- Наша разработка позволит решить проблему определения искажения навигационного поля СНС. Это существенно повысит безопасность полетов беспилотного летательного аппарата и обеспечит возможность резервирования систем определения пространственной ориентации и навигации, - говорит руководитель проекта, доктор технических наук Геннадий Линец.