Новости

Глава генштаба Ирана обсудит в Сочи военное сотрудничество с РФ 23:04
В аварии с автобусом в Северной Македонии погибли не менее 13 человек 22:48
СМИ: Сенат США готовит новые санкции против банков и энергетики РФ 22:48
Валентина Матвиенко предложила сенаторам переплыть Волгу 22:44
Под Москвой поезд сбил двоих подростков 22:31
Во Франции разоблачили сообщество журналистов для травли коллег 22:28
В Иране объявлен трехдневный траур по жертвам теракта против военных 22:18
С арестованного в Осло гражданина РФ сняли обвинение в терроризме 22:09
В Москве мастер по вызову изнасиловал журналистку 22:06
РФ заплатила в бюджет ООН и миротворцев почти 150 миллионов долларов 21:52
В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных 21:42
Число жертв атаки смертников в Иране выросло до 41 человека 21:38
Трамп: США рассматривают все варианты по Венесуэле 21:36
Мадуро пообещал, что Гуайдо предстанет перед судом 21:16
Найдено место гибели американского авианосца "Хорнет" 21:14
Украина задолжала пенсионерам в ДНР более 2,6 миллиарда долларов 20:53
Биатлонистка Софья Цыплухина завоевала "бронзу" на ЕЮОФ-2019 20:45
Французская делегация поучаствует в праздновании 5-летия Крымской весны 20:42
"Пусть говорят" не отменили из-за пожара в Останкино 20:41
Закон об органике может быть расширен на непищевую продукцию 20:36
В "Останкино" потушили пожар 20:34
В Иране не менее 20 военных стали жертвами атаки смертников 20:01
Украинскую журналистку заставили покинуть студию "России 1" 19:52
Москва и Минск подписали дорожную карту по поставкам продукции 19:48
МИД: Лондон стремится помешать нормализации отношений ЕС и России после Brexit 19:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
13.02.2019 20:53
Рубрика: В мире

Украина задолжала пенсионерам в ДНР более 2,6 миллиарда долларов

Текст: Константин Волков

Украина не выплатила пожилым людям, проживающим в ДНР, пенсий на общую сумму более 2,6 миллиарда долларов (71,6 миллиарда гривен). Об этом 13 февраля заявила полпред ДНР в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Наталья Никанорова.

В Италии открылось второе представительство ДНР
Украинские силовики обстреляли юг ДНР

По ее словам, такая ситуация сложилась по данным на 1 февраля. Около 370 тысяч пенсионеров, живущих на территории ДНР, в том числе 93 тысячи маломобильных инвалидов, не могут получить свои пенсии. Всего же в ДНР более 672 тысяч пенсионеров.

Между тем Украина с середины лета 2014 года перестала выплачивать пенсии и зарплаты работникам бюджетной сферы на Донбассе, продолжив делать выплаты только тем, кто зарегистрировался на территориях, подконтрольных Киеву. Поэтому с апреля 2015 года власти ДНР и ЛНР стали выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам сами.

При этом проблема выплат неоднократно обсуждалась на встречах экономической подгруппы Контактной группы в Минске. В частности, Киеву было предложено платить пенсии, как в ДНР, так и в ЛНР, через Международный комитет Красного креста. Однако, по словам Никаноровой, после сложного и долгого обсуждения украинская сторона отказалась это делать, даже не объяснив причин отказа представителям ОБСЕ.

В мире экс-СССР Украина Обстановка на востоке Украины
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили проекты в сфере энергетики и торговли
ФНС назвала причину проверки крупных агрохолдингов
Украинскую журналистку заставили покинуть студию "России 1"
Константин Эрнст прокомментировал скандал вокруг Александра Друзя
В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных