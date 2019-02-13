Украина задолжала пенсионерам в ДНР более 2,6 миллиарда долларов

Украина не выплатила пожилым людям, проживающим в ДНР, пенсий на общую сумму более 2,6 миллиарда долларов (71,6 миллиарда гривен). Об этом 13 февраля заявила полпред ДНР в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Наталья Никанорова.

По ее словам, такая ситуация сложилась по данным на 1 февраля. Около 370 тысяч пенсионеров, живущих на территории ДНР, в том числе 93 тысячи маломобильных инвалидов, не могут получить свои пенсии. Всего же в ДНР более 672 тысяч пенсионеров.

Между тем Украина с середины лета 2014 года перестала выплачивать пенсии и зарплаты работникам бюджетной сферы на Донбассе, продолжив делать выплаты только тем, кто зарегистрировался на территориях, подконтрольных Киеву. Поэтому с апреля 2015 года власти ДНР и ЛНР стали выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам сами.

При этом проблема выплат неоднократно обсуждалась на встречах экономической подгруппы Контактной группы в Минске. В частности, Киеву было предложено платить пенсии, как в ДНР, так и в ЛНР, через Международный комитет Красного креста. Однако, по словам Никаноровой, после сложного и долгого обсуждения украинская сторона отказалась это делать, даже не объяснив причин отказа представителям ОБСЕ.