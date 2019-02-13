В Иране объявлен трехдневный траур по жертвам теракта против военных

Власти иранской юго-восточной провинции Систан и Белуджистан объявили трехдневный траур по погибшим в результате атаки смертника на автобус с военнослужащими иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), сообщило агентство ISNA.

Напомним, что в среду в провинции Систан и Белуджистан смертник на заминированном автомобиле врезался в автобус с военнослужащими КСИР на дороге Хаш-Захедан. Официальные власти Ирана пока не приводят данные о жертвах и пострадавших в результате нападения. Однако местные СМИ уже сообщили о 41 погибших военных.

В распространенном сообщении пресс-службы КСИР говорится, что нападение совершила "террористическая группировка, связанная с иностранными разведслужбами". По данным телеканала Press TV, за терактом стоит экстремистская группировка "Джейш аль-Адль" ("Армия справедливости"), которую в Иране считают террористической. Сообщается, что "Джейш аль-Адль" действует в районе ирано-пакистанской границы с 2012 года.

Группировка является преемницей разгромленной иранскими спецслужбами суннитской экстремистской группировки "Джундалла" ("Воины Аллаха"). Боевики "Джейш аль-Адль" ранее неоднократно совершали похищения и теракты в отношении военнослужащих и пограничников Исламской Республики. Последнее резонансное преступление на территории Ирана члены "Джейш аль-Адль" совершили в октябре прошлого года. Тогда в провинции Систан и Белуджистан они похитили 14 иранских военнослужащих и вывезли их на территорию Пакистана.

Тегеран неоднократно просил Исламабад содействовать в освобождении иранских военных, однако пленники до сих пор удерживаются в заложниках.