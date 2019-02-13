Председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что впервые за 20 лет в стране за год осуждено меньше 700 тысяч человек.

"Это не просто цифры, это стабильная тенденция последних лет декриминализации уголовного права и вдумчивое отношение к вопросам наказания", - считает Вячеслав Лебедев.

Заявление прозвучало в кулуарах совещания-семинара председателей региональных судов, которое вчера закончилось в Москве.

Тюремное население сокращается уже несколько лет, и регулярно появляются сообщения, что достигнут очередной рекордный минимум числа заключенных.

По данным Федеральной службы исполнения наказаний России на 1 февраля, в казенных домах находилось 557 тысяч 684 человека. Из них 98,6 тысячи - сидят под арестом в СИЗО.

Вячеслав Лебедев назвал снижение числа заключенных и в целом судимых (далеко не все осужденные попадают за решетку) большим достижением. Еще недавно главной задачей было развитие альтернативных наказаний, когда человека не отправляют в колонию, а заставляют иначе искупить вину. Например, отправляют на обязательные работы в свободное время или назначают штраф.

Теперь это уже пройденный этап: по данным Верховного суда России, реальный срок получают лишь 29 процентов осужденных. Например, в прошлом году в места лишения свободы отправились 198 тысяч человек.

Сейчас начинается новый этап: планируется в целом снижать число судимых, как можно чаще освобождая людей от уголовной ответственности. Естественно, гуманные подходы применяются лишь в тех случаях, когда это возможно.

Одно из нововведений: если гражданин впервые совершил нетяжкое преступление и возместил ущерб, его дело можно прекратить. В прошлом году таким образом были прекращены дела в отношении более 30 тысяч граждан. Людям был назначен судебный штраф, но судимости в их биографии не появилось.

"Раньше как-то не обращали внимание на последствия судимости, - сказал Вячеслав Лебедев. - Ну, приговорили к штрафу или условному сроку. А то, что судимость потом будет преследовать и этого человека, и членов его семьи, мы как-то не задумывались. Чего добивается государство? Обязательной судимости? А почему не дать шанс человеку, который совершил это преступление (небольшой тяжести, впервые), продумать все и не совершать такого?".

Поэтому некоторые нетяжкие статьи были декриминализированы. Но при этом введена административная преюдиция. Первый раз человека привлекают к административной ответственности. Но если он нарушит второй раз, то попадет под уголовную статью. Такой порядок работает, например, по статье "побои".

За год осуждено 660 тысяч человек, а дела 165 тысяч подсудимых были прекращены, судимости у них нет

В свое время инициатива декриминализировать "побои" вызвала широкий резонанс. Но практика показала, что опасения были напрасны. Благодаря нововведению число граждан, наказанных за рукоприкладство, выросло более чем в шесть раз. Да, люди были привлечены по статье КоАП, однако получили хороший урок и в каком-то смысли повисли на волоске. Второй раз никаких скидок не будет, получат настоящую судимость. Привлечь дебошира к ответственности по новым правилам стало гораздо легче. Так что гуманность не означает всепрощения и попустительства нарушителям.

Кроме того, как напомнил Вячеслав Лебедев, в Госдуме рассматривается законопроект об уголовном проступке: некоторые нарушения не будут считаться преступлениями, и судимости у граждан не будет.