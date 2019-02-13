Вашингтон не увидел следов присутствия российских военных в Венесуэле

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что не видит признаков присутствия в Венесуэле российских военных.

"Вы знаете, что были факты привлечения военной авиации, но признаков присутствия их войск нет", - передает РИА Новости заявление Абрамса на слушаниях в палате представителей.

Напомним, что в декабре в Каракас совершили перелеты два стратегических ракетоносца Ту-160, тяжелый военно-транспортный самолет Ан-124 и дальнемагистральный самолет Ил-62 Воздушно-космических сил РФ. В Венесуэле они провели совместные полеты с ВВС страны.