Во Франции разоблачили сообщество журналистов для травли коллег

Несколько французских журналистов из разных изданий отстранены от работы в связи с обвинениями в кибербуллинге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Кибертравлей занимались участники группы в Facebook Ligue du LOL ("Лига смеха"). Журналисты издевались преимущественно над коллегами женского пола.

В частности, в Liberation отстранены от должности глава веб-службы Александр Эрво и внештатный журналист Венсан Гла - предполагаемый создатель "Лиги смеха".

На сообщество обратили внимание после расследования газеты Liberation, где говорилось о намеренной травле людей сотрудниками СМИ и рекламных агентств.