Впервые в истории Лиги чемпионов судья отменил гол при помощи VAR

Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Реалом" стал знаковым: впервые в истории турнира судья отменил взятие ворот при помощи видеоповтора.

На 38-й минуте при счете 0:0 голландцы заработали право на угловой. После подачи последовала скидка головой на Душана Тадича, удар которого потащил голкипер гостей Тибо Куртуа. Однако мяч отскочил к Николасу Тальяфико, и аргентинец отправил его в ворота. Но арбитр Дамир Скомина, прибегнув к помощи видеоассистента, отменил гол, разглядев офсайд.

Об использовании системы VAR в еврокубках в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявили в начале декабря прошлого года. Решение было принято на заседании исполкома организации в Дублине.

Изначально планировалось, что видеоповторы в еврокубках появятся с сезона 2019/20. Но УЕФА решил ускорить этот процесс. VAR получит также применение в ходе финального турнира Лиги наций и молодежного чемпионата мира, а также в матче за Суперкубок УЕФА и на чемпионате Европы-2020.

Система видеопомощи судьям широко применяется в футболе с 2017 года. Напомним, что чемпионат мира в России минувшим летом стал первым в истории турнира, на котором арбитры могли воспользоваться подсказкой видеоассистента.

Сейчас VAR используется в чемпионатах Германии, Испании, Италии и Франции, а также в Кубке Англии. Что касается российского первенства, то Премьер-лига собирается внедрить систему со следующего сезона.