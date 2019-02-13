Впервые в истории Лиги чемпионов судья отменил гол при помощи VAR

Новости

NASA объявило о завершении 15-летней миссии марсохода Opportunity 00:38
Под Москвой двое детей упали с крыши поезда 00:19
В московском метро пассажир погиб под поездом 00:13
Додон отказался подписывать указ об отзыве посла Молдавии в России 00:05
Александр Кибовский и Игорь Бутман рассказали о будущем российского джаза 13.02.2019
Французы назвали Льва Яшина лучшим вратарем в истории футбола 13.02.2019
Вашингтон не увидел следов присутствия российских военных в Венесуэле 13.02.2019
Глава генштаба Ирана обсудит в Сочи военное сотрудничество с РФ 13.02.2019
В аварии с автобусом в Северной Македонии погибли не менее 13 человек 13.02.2019
СМИ: Сенат США готовит новые санкции против банков и энергетики РФ 13.02.2019
Валентина Матвиенко предложила сенаторам переплыть Волгу 13.02.2019
Под Москвой поезд сбил двоих подростков 13.02.2019
Во Франции разоблачили сообщество журналистов для травли коллег 13.02.2019
В Иране объявлен трехдневный траур по жертвам теракта против военных 13.02.2019
С арестованного в Осло гражданина РФ сняли обвинение в терроризме 13.02.2019
В Москве мастер по вызову изнасиловал журналистку 13.02.2019
РФ заплатила в бюджет ООН и миротворцев почти 150 миллионов долларов 13.02.2019
В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных 13.02.2019
Число жертв атаки смертников в Иране выросло до 41 человека 13.02.2019
Трамп: США рассматривают все варианты по Венесуэле 13.02.2019
Мадуро пообещал, что Гуайдо предстанет перед судом 13.02.2019
Найдено место гибели американского авианосца "Хорнет" 13.02.2019
Украина задолжала пенсионерам в ДНР более 2,6 миллиарда долларов 13.02.2019
Биатлонистка Софья Цыплухина завоевала "бронзу" на ЕЮОФ-2019 13.02.2019
Французская делегация поучаствует в праздновании 5-летия Крымской весны 13.02.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
В "РГ" экспертный совет обсудит проблемы застройщиков
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
ВС разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
13.02.2019 23:59
Рубрика: Спорт

Впервые в истории Лиги чемпионов судья отменил гол при помощи VAR

Текст: Артур Нанян
Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Аяксом" и "Реалом" стал знаковым: впервые в истории турнира судья отменил взятие ворот при помощи видеоповтора.
Фото: REUTERS/Eva Plevier Фото: REUTERS/Eva Plevier
Фото: REUTERS/Eva Plevier
Фото: REUTERS
"ПСЖ" обыграл "Манчестер Юнайтед" в Лиге чемпионов

На 38-й минуте при счете 0:0 голландцы заработали право на угловой. После подачи последовала скидка головой на Душана Тадича, удар которого потащил голкипер гостей Тибо Куртуа. Однако мяч отскочил к Николасу Тальяфико, и аргентинец отправил его в ворота. Но арбитр Дамир Скомина, прибегнув к помощи видеоассистента, отменил гол, разглядев офсайд.

Об использовании системы VAR в еврокубках в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявили в начале декабря прошлого года. Решение было принято на заседании исполкома организации в Дублине.

Фото: РИА Новости
Александр Егоров рассказал о подготовке к внедрению VAR

Изначально планировалось, что видеоповторы в еврокубках появятся с сезона 2019/20. Но УЕФА решил ускорить этот процесс. VAR получит также применение в ходе финального турнира Лиги наций и молодежного чемпионата мира, а также в матче за Суперкубок УЕФА и на чемпионате Европы-2020.

Система видеопомощи судьям широко применяется в футболе с 2017 года. Напомним, что чемпионат мира в России минувшим летом стал первым в истории турнира, на котором арбитры могли воспользоваться подсказкой видеоассистента.

Сейчас VAR используется в чемпионатах Германии, Испании, Италии и Франции, а также в Кубке Англии. Что касается российского первенства, то Премьер-лига собирается внедрить систему со следующего сезона.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Футбольные клубы "Реал" (Мадрид) Лига чемпионов 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили проекты в сфере энергетики и торговли
ФНС назвала причину проверки крупных агрохолдингов
Украинскую журналистку заставили покинуть студию "России 1"
Константин Эрнст прокомментировал скандал вокруг Александра Друзя
В Иране сообщили, кто стоит за терактом против военных