За год выявлено более 43 тысяч телефонных мошенничеств

Телефонное мошенничество стало одним из самых массовых преступлений. К таким выводам пришли в министерстве внутренних дел, подводя итоги прошлого года. В полиции признают, что современные технологии, безусловно, сделали нашу жизнь намного проще и интереснее. Смартфоны и планшеты, постоянно подключенные к сотовой связи и интернету, прочно вошли в наш быт. Но есть у поголовного увлечения населения гаджетами и отрицательная сторона. Ведь новые технологии создают условия для деятельности аферистов и мошенников. "В 2018 году количество зарегистрированных фактов мошенничества, совершенных с использованием средств мобильной связи, выявленных правоохранительными органами, составило 42 тысячи 712", - сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России.

В управлении МВД России по Ульяновской области подробно проанализировали произошедшие случаи и систематизировали все виды телефонного мошенничества. На сайте регионального главка МВД в разделе "Для граждан" полицейские опубликовали подробную памятку. По данным МВД, в настоящее время существует несколько видов телефонного мошенничества. Самый популярный "инцидент с родственником".

- Мошенник представляется родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает, что задержан сотрудниками полиции за совершение того или иного преступления (совершил ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений). Далее в разговор вступает якобы сотрудник полиции. Он уверенным тоном сообщает, что уже не раз помогал людям таким образом. Но если раньше деньги привозили непосредственно ему, то сейчас так делать нельзя, так как он боится потерять погоны. Деньги необходимо привезти в определенное место или передать какому-либо человеку.

В МВД рекомендуют никогда слепо не доверять звонящему и не выполнять то, что он просит. Ведь задача мошенников убедить вас в необходимости максимально срочно перечислить им средства

Второй способ - "розыгрыш призов". На мобильный телефон абонента звонит якобы ведущий популярной радиостанции и поздравляет с крупным выигрышем (телефон, ноутбук, автомобиль) в лотерее. Чтобы получить приз, необходимо в течение минуты дозвониться на радиостанцию. Перезвонившему абоненту отвечает сотрудник "призового отдела" и убеждает в честности акции (никаких взносов, переигровок и т.д.). Но спрашивает, может ли абонент активировать на свой номер карты экспресс-оплаты на сумму 300 долларов. Затем "счастливчика" убеждают активировать карты через специальный номер, иначе акция не сработает.

Нередко мошенники действуют с помощью смс. Абонент получает на мобильный телефон сообщение - "У меня проблемы, позвони по такому-то номеру, если номер недоступен, положи на него определенную сумму и перезвони".

Другая схема - поступает звонок якобы от сотрудника службы технической поддержки оператора мобильной связи с предложением подключить новую эксклюзивную услугу или для перерегистрации во избежание отключения связи из-за технического сбоя или для улучшения качества связи. Для этого абоненту предлагается набрать под диктовку код, который является комбинацией для осуществления мобильного перевода денежных средств со счета абонента на счет злоумышленников.

Еще одна схема - ошибочный перевод средств. Абоненту поступает смс-сообщение о поступлении средств на его счет, переведенных с помощью услуги "Мобильный перевод". Сразу после этого поступает звонок, и мужчина или женщина сообщает, что ошибочно перевел деньги на его счет и просит вернуть их обратно тем же "Мобильным переводом".

Из новых видов мошенничества - предложение получить доступ к смс-переписке и звонкам абонента. Пользователю предлагается изучить содержание смс-сообщений и список входящих и исходящих звонков интересующего абонента. Для этого необходимо отправить сообщение стоимостью от 10 до 30 рублей на указанный короткий номер и вписать в предлагаемую форму номер телефона абонента. После того, как пользователь отправляет смс, с его счета списывается сумма, гораздо большая той, что была указана мошенниками, - до 500 рублей, а интересующая информация так и не поступает.

В полиции просят граждан не торопиться выполнять требования звонящих. Лучше всего перезвонить - будь то радиостанция, техподдержка или полиция.