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13.02.2019 20:36
Рубрика: Экономика

Закон об органике может быть расширен на непищевую продукцию

Текст: Елена Березина

Действие закона об органической продукции, который должен вступить в силу с 1 января 2020 года, может распространиться на непищевую продукцию - косметику и бытовую химию. Такую возможность не исключает заместитель председателя правительства Алексей Гордеев.

"Закон новый, он принят летом прошлого года. Практика применения, конечно, покажет, что надо в закон добавлять, вводить новую терминологию, расширять продукцию. Конечно, будем идти по этому пути и вносить такие предложения", - рассказал Гордеев на международной выставке органических продуктов и натуральной косметики BIOFACH&VIVANESS-2019, которая проходит в Нюрнберге.

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По данным FIBL, из 230 стран в мире в 178 культивируется органическое сельское хозяйство, в 87 из них имеют собственные законы в сфере производства и оборота органической продукции. 17 стран находятся в процессе разработки и принятия нормативно-правовой базы в сфере органического земледелия. В IFOAM International зарегистрировано как соответствующие базовым 46 органических стандартов. Из них пять действует на территории нескольких стран, 29 национальных.

Наиболее развитые системы регулирования органического сельского хозяйства существуют в Европе, США, Японии, Индии, Канаде и Китае. Более того, в ряде стран СНГ также приняты законы об органическом сельском хозяйстве, в частности, в Молдавии, Грузии, Армении, Украине. В октябре 2015 года аналогичный закон принят в Казахстане, в ноябре 2018 года в Беларуси, идет подготовка законодательства в Кыргызстане.

Россия - фактически одной последних из развитых стран приняла органический закон, однако до сих пор большое количество вопросов, связанных с производстовом органической продукции законодательно не отрегулировано.

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