16-летний футболист умер от остановки сердца во время матча

⚫ Le SDR profondément sous le choc. Passé par les U14 et U15 du club avant de rejoindre cet été le Cormontreuil FC, Mohamed Savane s'est éteint hier, lors d'un match entre amis. Le SDR est tourné vers sa famille, ses proches et tout le football rémois, secoués par ce drame. 🙏⚫ pic.twitter.com/Uxe2iggMXi — Stade de Reims (@StadeDeReims) 14 февраля 2019 г.

16-летний футболист Мохамед Саван умер во время матча. Об этом сообщается на официальном сайте французского клуба "Реймс".

Саван выступал за команды "Реймса" в возрасте до 14 и до 15 лет, минувшим летом он перешел в одноименную команду коммуны "Кормонтрей". Однако трагедия, случившаяся накануне, произошла не в официальном матче - юноша просто играл в футбол с друзьями. Внезапно ему стало плохо, он упал и больше не смог подняться. Медики оперативно прибыли к месту происшествия, но спасти молодого спортсмена не сумели.

"Академия имени Раймона Копа в ужасе. Один из ее бывших воспитанников, которого ценили и тренеры, и другие футболисты, скончался накануне, просто играя в футбол. С друзьями, ради удовольствия от игры, которую любят миллионы людей. Эта несправедливая и жестокая смерть затронула весь футбольный мир и "Реймс", в частности, - сказано в сообщении клуба. - Мы глубоко шокированы случившимся, все наши мысли сейчас с семьей Савана".

Соболезнования выразил и "Кормонтрей". "Покойся с миром, Мохамед. 16 лет - это не возраст, чтобы умирать. Мы потеряли одного из лучших наших футболистов", - говорится в кратком некрологе, опубликованном на странице клуба в Facebook.