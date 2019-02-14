30 лет назад советские войска покинули Афганистан

Тридцать лет назад произошло знаковое и в определенной мере эпохальное событие: советский военный контингент покинул Афганистан, в котором присутствовал десять лет. Закончилась пора, когда на территории этого дружественного государства наши воины выполняли свою солдатскую миссию достойно и с честью, родные и близкие с тревогой всматривались в неясное будущее, испытывая крайнее беспокойство и острую боль за судьбы своих детей, ведущих боевые действия.

Афганская война - это особая, написанная кровью страница истории нашей страны. Слово "Афган" стало фактически нарицательным, утвердившись в коллективной памяти и коллективном сознании как время огромных потерь, не соизмеримых с заявленными целями борьбы (подавление сопротивления оппозиции и укрепление власти законного правительства), время нечеловеческих усилий позднесоветской армии. Каких только нелицеприятных эпитетов ни присваивали военной операции, осуществлявшейся Советским Союзом на территории сопредельного (на тот момент) и крайне неспокойного государства. Многие и тогда, и сейчас называют афганскую кампанию войной за чужие интересы. Многие до сих пор оспаривают ее целесообразность. Но давайте посмотрим на проблему внимательнее и подойдем к ней издалека.

Исторически Афганистан всегда был дружественным как для России, так и для СССР. Эта страна, завоевавшая суверенитет ровно сто лет назад, самой первой в мире признала СССР, тем самым начав процесс мировой легитимации нового советского государства. В последующие годы мы установили с Афганистаном не просто добрососедские, а конструктивные партнерские отношения, стали регулярно осуществлять экономическое сотрудничество, культурный обмен, политический диалог.

Русская ментальность, вне зависимости от текущего политического строя, неизменно предполагает взаимопомощь важной составляющей дружбы, в том числе на уровне международных отношений. А Афганистан в семидесятых годах прошлого века в помощи явно нуждался. Когда в 1973 году там произошел государственный переворот, в ходе которого свергли законного правителя - короля Захир-Шаха, основы политического строя сильно пошатнулись, форма правления сменилась с монархической на республиканскую.

Тем не менее, республика не дала больше свободы народу, не привела к демократии. Установилась авторитарная диктатура под руководством Мухаммеда Дауда, совсем ненадолго снискавшего народную лояльность. Проведение непопулярных реформ радикальными методами отвернуло от него большинство первоначальных единомышленников.

Как известно, прецедент имеет обычай повторяться, и всего через пять лет произошел новый социально-политический взрыв: Саурская Апрельская революция, приведшая к руководству страной социалиста Нур Мохаммада Тараки. Смена власти, сопряженная с централизацией всех властных институтов, мобилизацией правоохранительных органов на борьбу против инакомыслия, введением жестких репрессивных мер в отношении "несогласных", повлекла не только экономическую деградацию, но и крайнюю общественную нестабильность. В обществе сформировались новые и активизировались уже существовавшие, но бывшие на периферии, "в подполье" ультрарадикальные оппозиционные и террористические группировки. Они буквально вышли из тени на волне массовых арестов и казней, проводившихся властями.

Однако жестокость борцов против социалистического режима и его лидера в разы превзошла жестокость самого Тараки. На "подмогу" Пешаварской семерке и другим суннитским моджахедам пришли египетские джихадисты и флагман международного терроризма XX века - Аль-Каида. Так был создан костяк противостоявших официальному правительству сил. Вспыхнула полномасштабная гражданская война.

Напоминать о том, какая страна является "родительницей" Аль-Каиды, полагаю, не следует. Но эта же страна, сама впоследствии пострадавшая от рук своего детища (11 сентября 2001 года), включилась тогда, в семидесятых, в борьбу с "тираном" Тараки, создавая лагеря для подготовки боевиков, снабжая их деньгами и оружием, помогая им в транспортно-логистических, инфраструктурных и организационных вопросах. Солидарность с суннитскими моджахедами выразил целый ряд стран, среди которых Великобритания, ФРГ, Турция, Пакистан, Япония, Израиль, ОАЭ. Одновременно с этим вырастало и другое "крыло" противоборства правившему режиму: шиитское. Курируемое Ираном.

Афганскому народу в данных условиях грозил ни много, ни мало передел страны, ее раздробление, потеря суверенитета и любых признаков государственности. Собственно, то, что сейчас мы наблюдаем в Ливии. Беззаконие, криминал, террор…

Итак, все это творилось на территории, находящейся в непосредственной близости от нашей государственной границы. В так называемом "мягком подбрюшье" Советского Союза. И даже если абстрагироваться от уже упомянутой "русской ментальности" и нашего национального характера, привыкшего защищать тех, кто слаб, и помогать тем, кто нуждается, становится понятным, зачем нужно было вводить советские войска в Афганистан в 1979 году. Выполнение интернационального долга в рамках заключенных международных договоров лишь один из мотивов, по которым нужно было осуществлять данную операцию. Еще более важной причиной для этого являлась необходимость обеспечения безопасности СССР. Гражданская война в государстве всегда несет в себе угрозу для его соседей.

Мы помним, что тогдашнему советскому руководству тяжело далось решение ввести войска, о чем свидетельствует множество отклоненных просьб правительства Афганистана о военной помощи. Но когда ситуация накалилась до предела, когда после убитого мятежниками Тараки государство возглавил Хафизулла Амин и возникла угроза полноценной военной интервенции стран НАТО, 12 декабря 1979 года ЦК КПСС секретным постановлением утвердило ввод войск. Спустя две недели началась реализация этого решения.

В состав ограниченного контингента советских войск в Афганистане (ОКСВА) входило управление 40-й армии с частями обеспечения и обслуживания, четыре дивизии, пять отдельных бригад, четыре отдельных полка, четыре полка боевой авиации, три вертолетных полка, одна трубопроводная бригада, одна бригада материального обеспечения и некоторые другие части и учреждения. Но все мы знаем, что душманы, гораздо лучше ориентировавшиеся на местности, где велись боевые действия, в короткие сроки нанесли серьезный урон нашим Вооруженным силам. Пришлось неоднократно пополнять контингент.

Преимущество, которое имели афганские повстанцы, коренные жители территорий - плацдармов боевых действий, перед нашими войсками сложно переоценить. Ведь бои велись преимущественно на земле (сухопутными войсками при поддержке штурмовой авиации), носили контактный характер. Нашим войскам приходилось постоянно передислоцироваться. И если душманы знали все окрестности как свои пять пальцев, то поначалу нашим ребятам, оказавшимся на чужой земле, порою приходилось действовать вслепую.

Тем не менее, задачи, стоявшие перед СССР в данной компании, наш ограниченный контингент выполнил. Зачастую, неверно истолковывая сами цели и задачи, которые стояли перед нами в Афганистане, историки, политологи, военные эксперты говорят: "В этой войне мы не победили". Напомню, что от ОКСВА не требовалось как таковой военной победы над мятежниками: нам важно было содействовать возврату власти в руки официального правительства и подавлению вооруженной борьбы моджахедов, оказать помощь правительственной армии.

И эта помощь была оказана. Если вначале советские войска преимущественно осуществляли самостоятельные боевые действия, то потом увеличилось число совместных с афганскими войсками операций. На завершающий этап противоборства повстанцам приходилась уже львиная доля операций, проводившихся самой афганской правительственной армией. Таким образом, наш военный контингент позволил частям и подразделениям правительственной армии укрепить свою мощь и боевой дух, лучше обучиться, в определенной мере снизить нагрузку и восстановиться, после чего вступать в бой уже с новыми силами. Конечно, в Афганистане так и не воцарился мир, не стабилизировалась обстановка. Но хотя бы частично с помощью наших войск порядок удалось навести. Так сказать, погасить полыхавшее пламя.

Десятилетие кровавой войны унесло жизни 13835 советских солдат и офицеров. Эти данные приводятся в газете "Правда" за 1989 год. Однако цифры впоследствии, к сожалению, обновились: число советских безвозвратных потерь в Афганистане возросло до 15031 человека. Этот список пополнили умершие от болезней и ран, пропавшие без вести наши сограждане. Цифры, конечно, колоссальные, особенно с учетом того, что многие из погибших были совсем молодыми ребятами…

До сих пор не утихают споры: а надо ли было "лезть в Афган"? Дискуссии ведутся в разных кругах, на разных уровнях. Полагаю, что это решение оправдала сама история. Дальнейшие события продемонстрировали, насколько важным оказалось вмешаться в ход гражданской войны в Афганистане. Данный шаг, помимо достижения уже упоминавшихся целей (помочь дружественной стране, обеспечить собственную безопасность посредством борьбы с джихадистской угрозой на дальних подступах) сослужил нам хорошую службу в перспективе средне- и долгосрочной. Участие в боевых действиях в конце 70-х - конце 80-х годов в Афганистане стало для нас лакмусовой бумагой, наглядно показав определенные недостатки и ошибки нашей тогдашней армии.

"Лихие 90-е" мы в расчет не берем: этот период лишен каких бы то ни было попыток тогдашней власти развить, модернизировать, усовершенствовать нашу армию и флот. Но в нулевых процесс пошел стремительно, и благодаря ускоренным, даже в хорошем смысле форсированным темпам военного строительства наши Вооруженные силы пришли к нынешнему состоянию высочайшей обороноспособности и боеготовности.

Подтверждения тому - не только и не столько рапорты из военных округов и регулярные отчеты Министерства обороны, а результаты участия России в борьбе с международным терроризмом в Сирии. Напомню, что наши Вооруженные силы приступили к осуществлению данной операции 30 сентября 2015 года. На тот момент более 70% территории Сирии находилось под контролем террористов "Исламского государства". На сегодняшний день террористы контролируют менее 2% территории этой страны. И только лишь по одной причине эти 2% еще не освобождены: наши военнослужащие проводят "зачистку" аккуратно, дабы не задеть мирных жителей. А оставшиеся боевики скрываются в густонаселенных районах, рассеиваются по жилым кварталам, маскируются под обычных граждан. Если бы мы наносили удары так, как это делают страны НАТО, не считаясь с интересами простого народа, разумеется, террористические группировки в САР были бы полностью истреблены. Но такой путь для нас неприемлем, так как мы руководствуемся прежде всего интересами людей. Главное же наше достижение заключается даже не в площадях, освобожденных от игиловцев, а в том, что подорвана сама основа терроризма в Сирии. Уцелевшие на сегодняшний день боевики дезориентированы, деморализованы, дезорганизованы, морально и физически подавлены, лишены финансовой опоры и военных ресурсов для дальнейшей серьезной борьбы.

Конечно, прямое сравнение афганской и сирийской кампаний не вполне корректно. Исходные условия разные. Сирийский президент, действительно, пользуется народной поддержкой, чего нельзя сказать о тогдашнем главе Афганистана. Умалять значение данного фактора нельзя. Кроме того, повторюсь, в Афганистане мы воевали на земле, а в Сирии с террористами борются ВКС России. Но, тем не менее, в обоих случаях речь идет об участии ограниченного контингента в войне за рубежом по приглашению официальной власти страны. Поэтому определенные параллели проводить просто необходимо.

Успехами в сирийской кампании мы во многом обязаны тому, что нынешнее российское руководство - и Верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин, и министр обороны, генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу, и другие ключевые фигуры, ответственные за развитие сферы обороны и за принятие решений в ней - сделало правильные выводы из Афганской войны. Россия укрепила армию по многим направлениям, усовершенствовала подготовку личного состава, улучшила координацию различных родов войск, оснастила солдат и офицеров качественным, современным, высокотехнологичным оружием, качественной, передовой военной и специальной техникой. Шагнули вперед наука и техника, НИОКРы военного назначения стали активно поддерживаться государственной властью, финансироваться, поощряться на всех уровнях, благодаря чему теоретические разработки активно конвертировались в практические достижения. Успешный опытный образец уже не оставался на уровне опытного образца, он выходил в серию и активно внедрялся. Таким образом, ценой огромных потерь, понесенных в Афганистане, мы добились сегодняшнего приоритета развития сферы обороны и оборонно-промышленного комплекса.

Возвращаясь к сегодняшней дате, скажу несколько слов о выводе ограниченного контингента СССР из Афганистана. Данное решение было продиктовано в большей степени политическими соображениями, в меньшей - экономическими. В преддверии 90-х горбачевское руководство взяло курс на сближение со странами Запада, в том числе членами НАТО. Много насчитывается уступок, сделанных позднесоветской властью и позднесоветскими правившими элитами. Одна из них - недавно денонсированный Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, который заключался на невыгодных для нас условиях в 1987 году. Вывод войск из Афганистана стал доказательством пацифистского, миротворческого настроя СССР, одним из последовательных шагов навстречу США и их союзникам. Как мы видим сейчас, ничуть не оцененных, а, напротив, истолкованных как слабость.

Мощь нынешней российской армии, а также геополитическое поведение России, все наши крайние действия на международной арене доказывают, что мы учим уроки истории. Конечно, история не терпит сослагательного наклонения, но если бы не трудное, кровавое десятилетие 1979-1989 годов, возможно, мы бы не имели тот крепкий щит, который имеем сейчас.

И, наконец, хочу сказать о том, что мы должны сделать для подведения черты под Афганской войной. Отдать должное всем ее участникам: и погибшим в этой стране, и вернувшимся домой. Первых должна сопровождать светлая память, вторых - забота и уважение. Для меня и, уверен, для подавляющего большинства наших соотечественников каждый участник той войны - настоящий герой.