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Рубрика: В мире

Абэ пересмотрит стратегию переговоров с Россией

Текст: Александр Ленин
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ может пересмотреть стратегию переговоров с Москвой по вопросу заключения мирного договора и территориального размежевания.

В настоящее время администрация главы японского правительства изучает такую возможность, передает агентство Дзидзи со ссылкой на собственные источники. Изменение подхода официального Токио к диалогу с РФ может произойти на фоне нежелания большинства россиян передавать Японии южные Курильские острова, о чем говорят результаты соцопросов.

Фото: AP Photo/Alexander Zemlianichenko
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Очередная встреча президента РФ Владимира Путина и премьера Синдзо Абэ состоится в конце июня в японской Осаке, где пройдет саммит G20. Изначально руководитель японского кабмина возлагал большие надежды на предстоящие контакты, однако в последнее время японские власти сомневаются в возможности выйти на какое-либо соглашение с Россией по спорным вопросам.

Японские журналисты приводят цитаты неназванных источников из окружения Абэ. Один из них прямо говорит, что ожидать выхода на решение вопроса в июне бесполезно. Другой представитель властных структур подчеркивает, что нельзя урегулировать проблему за несколько месяцев, которая не решалась в течение многих лет.

Очевидно, что российско-японские переговоры по мирному договору могут затянуться. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ будет находиться на своем посту до сентября 2021 года. Не исключено, что диалог с РФ продолжится уже при новой администрации. В настоящее время в Токио думают над тем, как передать достигнутые наработки в общении с Москвой очередному главе правительства.

Фото: Олеся Курпяева/РГ
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Напомним, что президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ в ноябре прошлого на встрече в Сингапуре условились ускорить двусторонний диалог по заключению мирного договора на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Курировать переговоры было поручено министрам иностранных дел Сергею Лаврову и Таро Коно.

Главы внешнеполитических ведомств России и Японии проведут очередную встречу 16 февраля на полях Мюнхенской конференции по безопасности. В подходах Москвы и Токио к проблеме мирного договора остаются разногласия. Российская сторона, в частности, настаивает на необходимости признания Японией итогов Второй мировой войны и суверенитета РФ над южными Курильскими островами.

В мире Восточная Азия Япония Отношения России и Японии
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