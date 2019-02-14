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14.02.2019 11:00
Рубрика: Экономика

Airbus прекратит выпуск крупнейших в мире серийных авиалайнеров

Текст: Надежда Толстоухова

Производитель самолетов Airbus принял решение прекратить производство крупнейших в мире серийных авиалайнеров Airbus A380, сообщается на официальном сайте компании.

В качестве основного мотива для принятия такого решения называют сокращение заказа на воздушные суда со стороны авиакомпании Emirates и отсутствие спроса у других перевозчиков.

"После обзора своей деятельности и в свете разработок в области авиационных и двигателестроительных технологий Emirates сокращает свою книгу заказов A380 с 162 до 123 самолетов. Emirates получит еще 14 воздушных судов A380 в течение следующих двух лет. Вследствие этого, а также ввиду отсутствия заказов в других авиакомпаниях, Airbus прекратит поставки A380 в 2021 году", - говорится в официальном пресс-релизе компании.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Взамен Airbus A380 авиакомпания Emirates заказала у концерна несколько десятков широкофюзеляжных самолетов нового поколения - 40 самолетов A330-900 и 30 самолетов A350-900.

"В результате этого решения у нас нет оснований для поддержания производства. Это приведет к прекращению поставок A380 в 2021 году", - сказал генеральный директор Airbus Том Эндерс.

Он добавил, что Airbus A380 - это выдающееся инженерное и промышленное достижение, и что пассажиры всего мира любят летать на нем, поэтому решение компании является болезненным и для нее, и для поклонников воздушного судна во всем мире. Тем не менее, поскольку сроки эксплуатации воздушных судов длительны, Airbus А380 продолжат совершать рейсы, а компания-производитель будет по-прежнему сопровождать эксплуатационный процесс.

Экономика Транспорт Авиатранспорт
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