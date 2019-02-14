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14.02.2019 20:36
Рубрика: Экономика

Гигант отлетался

Airbus снимет с производства самый большой авиалайнер
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(7792)
Судьба самого большого в мире серийного пассажирского самолета А380 решена. Европейский авиаконцерн Airbus объявил в четверг о том, что производство этого авиалайнера прекращается. Последний самолет будет поставлен в 2021 году.

Как объяснили в концерне, основной причиной такого решения стало отсутствие спроса. Но дело не только в этом. Тут явно повлияло резкое сокращение числа заказов на А380 со стороны авиакомпании Emirates: с 162 до 123. Вместо них Emirates закажет менее вместительные А350 (30 штук) и А330neo (еще 40). В общей сложности европейскому авиаконцерну остается произвести еще 17 А380, из которых 14 предназначены для Emirates и еще три - японской авиакомпании ANA.

Опубликовано видео столкновения двух самолетов во Внуково

По словам главы Airbus Тома Эндерса, авиалайнер-гигант, являющийся "выдающимся промышленным и инженерным достижением", продолжит полеты, а Airbus будет гарантировать его техническое и прочее обслуживание. Что касается авиакомпании Emirates, то она, выразив сожаление о решении Airbus, сообщила, что этот самолет останется флагманом ее флота вплоть до 2030-х годов.

Airbus А380 - самый вместительный пассажирский авиалайнер в мире. Это двухэтажный самолет, который способен вмещать 544 пассажира в стандартной комплектации (три класса) и 853 - в одноклассовой конфигурации. Он способен преодолевать расстояние в 15 тысяч километров без дозаправки. Эксплуатация лайнера началась в 2007 году.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Экономика Бизнес Крупные компании Компании Авиация Airbus
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