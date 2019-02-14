Александр Головин приступил к тренировкам

Футболист "Монако" Александр Головин начал тренироваться по индивидуальной программе. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Травму ноги россиянин получил в минувшее воскресенье в матче чемпионата Франции с "Монпелье" (2:2). К счастью, Головин избежал худшего: по итогам медосмотра выяснилось, что он не повредил связки. Вероятно, Александр сможет помочь своей команде уже в субботу в поединке с "Нантом".

- Головин прошел тест в четверг. Я пока жду, в каком состоянии он подойдет к выходным. Тогда и приму решение - задействовать его с "Нантом" или нет, - отметил главный тренер монегасков Леонарду Жардим.

После 24 туров "Монако" занимает 18-е место в таблице французского первенства. Оно дает право принять участие в стыковых встречах с представителем второго дивизиона за право сыграть в элите.

Возвращаясь к Головину добавим, что всего в этом сезоне он провел за "Монако" 22 матча и забил в них два мяча.