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14.02.2019 08:50
Рубрика: Спорт

Арестованный Павел Мамаев снова сыграет в футбол

Текст: Данила Жиляев

Полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев, находящийся в СИЗО, снова сыграет в футбол. Он примет участие в матче с сотрудниками "Бутырки".

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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Эта игра состоится сегодня и начнется в 14:00. Ранее сообщалось, что Павел выйдет на поле в футболке со своей фамилией, остальные участники матча будут в футболках с номерами. Мамаев специально выбрал именно эту дату, чтобы посвятить матч жене.

Второй заключенный-футболист - Александр Кокорин, - вероятно, будет наблюдать за игрой со стороны. На состоявшемся 6 февраля заседании суда его адвокат заявил, что у него есть проблемы с коленом.

Мамаев и Кокорин, а также младший брат Александра Кирилл и их друг Александр Протасовицкий находятся под стражей с октября прошлого года. Они были арестованы после драк в центре Москвы, в результате которых от действий спортсменов пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталий Соловчук. Всем арестованным предъявлены обвинения по статьям "Хулиганство" и "Побои". Суд уже дважды продлевал их пребывание под стражей, следующее заседание состоится в начале апреля.

Спорт Футбол Игроки и тренеры Скандал вокруг Кокорина и Мамаева
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