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14.02.2019 21:59
Рубрика: Экономика

Автоматы по приему бутылок появятся в городах-миллионниках

Текст: Елена Березина
Уже в этом году в России могут появиться первые фандоматы - автоматы по приему пластиковых и стеклянных бутылок. Об этом заявил заместитель председателя правительства Алексей Гордеев.
Фото: Елена Березина Фото: Елена Березина
Фото: Елена Березина

Такие автоматы работают на основе системы депонирования - залогового платежа за упаковку. Это позволяет максимально вовлечь упаковку во вторичный оборот. В Европе повсеместно стоят фандоматы, которые принимают бутылку обратно, и выдают деньги или чек для покупки в магазине. Бутылка идет в переработку или используется в качестве упаковки повторно.

"Можно сказать, что это пилотный проект, но он будет происходить за счет средств регоператора с окупаемостью 3-4 года", - сказал вице-премьер. По его словам, в этом году проект запустится в торговых сетях московского региона, принимать фандоматы будут и пластиковую, и стеклянную тару. "Экономическая ситуация говорит о том, что это в первую очередь в крупных городах появится. Москва, Санкт-Петербург, очевидно, города-миллионники, дальше этот процесс может пойти по всей стране", - считает он.

Фото: Елена Березина

Крупнейший региональный оператор в Подмосковье "РТ-Инвест" (входит в госпоркорацию "Ростех") готов запустить этот проект в пилотном режиме в Московской области и в республике Татарстан уже в 2019-20 годах, уточнил "РГ" генеральный директор компании Андрей Шипелов.

Фото: Петр Ковалев/ ТАСС
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"Главное преимущество данной технологии в том, что она дает возможность собрать отходы как можно раньше. Чем раньше мы их соберем, тем качественнее их можно будет переработать, так как они поступают в фандомат чистыми и не загрязняются. Это важное преимущество данной системы. Как правило, она касается упаковки напитков. Важен и социальный эффект от данной системы. Люди постепенно приходят к бережливому обращению с отходами. Кроме того, при данном подходе соблюдается принцип "Загрязнитель платит". Не хочешь вернуть обратно бутылку, которую купил, - залоговый платеж остается оператору, который достанет бутылку из бака и отсортирует ее. 5 рублей идут региональному оператору и вычитаются из тарифа, что очень важно. В то же время для регионального оператора по обращению с отходами важно то, что нет нагрузки на тариф. Можно собрать больший объем пригодных к переработке отходов без увеличения тарифа", - пояснил он.

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