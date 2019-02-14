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14.02.2019 19:40
Рубрика: Экономика

Больше, чем просто топливо

АЗС "Роснефти" станут удобнее для водителей
Текст: Евгения Мамонова
Российская газета - Федеральный выпуск № 34(7792)
По статистике, каждый 4 автомобилист покупает кофе на АЗС "Роснефти". По данным компании за 2018 год, на АЗС "Роснефти" было выпито 45 млн чашек кофе. Заправочные комплексы компании пользуются у водителей особой популярностью. И это неудивительно, ведь покупая топливо на АЗС "Роснефти", вне зависимости от места расположения заправки, всегда можно быть уверенным в его высоком качестве.
В День всех влюбленных компания "Роснефть" угощала клиентов своих АЗС кофе. Фото: Пресс-служба "Роснефти" В День всех влюбленных компания "Роснефть" угощала клиентов своих АЗС кофе. Фото: Пресс-служба "Роснефти"
В День всех влюбленных компания "Роснефть" угощала клиентов своих АЗС кофе. Фото: Пресс-служба "Роснефти"

Также на своих АЗС компания часто проводит различные акции и конкурсы. Так, в День всех влюбленных "Роснефть" угощала всех клиентов кофе. Компания объявила "счастливый час" на всех АЗС Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Сочи и всего Краснодарского края. Кофе в этот час для всех посетителей был бесплатным, за счет компании. Кстати, на АЗС "Роснефти" можно купить подарок для близких и любимых - милого медвежонка или шоколадное сердечко.

В Европе и развитых странах большинство АЗС - это не просто заправочные станции, а место, где можно отдохнуть от дороги, перекусить, купить необходимые товары не только для автомобиля, но практически все необходимое для комфортного путешествия всей семьи.

В России до недавнего времени выпить чашечку кофе на заправке считалось чем-то необычным, АЗС ассоциировались исключительно с местом, где заправляют автомобиль. Ни о каких дополнительных функциях не шло и речи. Но постепенно ситуация начала меняться. Владельцы топливных компаний поняли, что АЗС должны работать как комплексы, предлагая широкий ассортимент товаров и услуг.

На заправочных комплексах "Роснефти" уже сейчас можно не только заправить автомобиль высококачественным топливом, но и подкрепиться вкусными хот-догами, выпечкой и кофе. Водители с удовольствием пользуются такой возможностью.

Одной из первых компаний в России, которая поняла, что АЗС должны измениться, стала британская ВР, российская сеть АЗС которой принадлежит "Роснефти".

"Сегодня водителей не удивить возможностью выпить чашку кофе на заправке, а в 1996-м, когда мы открывали первую АЗС под брендом ВР, это была, не побоюсь этого слова, революция", - вспоминает вице-президент "Роснефти" Аврил Конрой.

Широкий ассортимент товаров и услуг на АЗС - это не только дополнительный комфорт для водителей, но и существенный доход для топливной компании. В Европе выручка от продажи сопутствующих товаров - это половина всех доходов АЗС. В России пока основной доход приносит продажа топлива. Однако отечественные компании стремятся идти по западному пути. Так, "Роснефть" в ближайшей перспективе планирует достичь доли 25% - сопутствующие товары, 75% - топливо и уже приближается к этому показателю. А в будущем компания стремится к тому, чтобы бизнес по продаже сопутствующих товаров полностью покрывал операционные затраты АЗС.

На многих АЗС "Роснефти" работает итальянская сеть кофеен A-Cafe', с которой компания заключила эксклюзивный контракт. Кофе варится здесь в профессиональных кофе-машинах по уникальной итальянской рецептуре. Помимо кофе A-Cafe' предлагает своим клиентам различные напитки, сэндвичи, разнообразную выпечку и десерты.

"Роснефть" активно развивает кафе при АЗС разного формата: большие - для дальнобойщиков, которые проезжают по несколько сотен километров и хотят полноценно поесть и отдохнуть на заправочной станции, и небольшие кафе на заправках у дома, куда водители забегают на пару минут за чашечкой кофе.

В планах компании - переоборудовать кафе практически во всей розничной сети своих АЗС. Это непростая задача, ведь "Роснефть" владеет крупнейшей сетью АЗС в стране. Только в Москве и области сеть АЗС "Роснефти" насчитывает более 300 станций, а всего по России их больше 3 тысяч.

Помимо кафе "Роснефть" расширяет линейку дополнительных услуг, которыми водители могут воспользоваться на заправочной станции. В магазинах при АЗС можно найти практически все товары, которые могут понадобиться в дороге. А в Северо-Западном регионе и на юге России даже строятся гостиницы при АЗС на трассах.

На сегодняшний день у "Роснефти" есть стандартные АЗС с магазином, есть АЗС формата "киоск", есть трассовые станции и есть АЗС в составе многофункциональных комплексов. Формат зависит от расположения каждой АЗС и ее проходимости.

Сейчас "Роснефть" расширяет сеть заправок BP, внедряя новый формат компактных автозаправочных комплексов. Размеры такой заправки меньше, чем привычные форматы ВР в России, но стандартны по мировым меркам. Специалисты уверены, что новый компактный формат - это перспективное направление. Такие АЗС рассчитаны на оживленные трассы, удобны для жителей крупных городов и легче размещаются в плотной городской среде. Первый компактный автозаправочный комплекс сети BP в России, оператором которой является компания "Роснефть", открылся на трассе М-5 Москва - Рязань. А в ближайшие три года такие комплексы должны появиться в крупных городах - в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре и на Юге России.

Экономика Бизнес Крупные компании Компании Нефть и газ Роснефть
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