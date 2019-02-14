БАТЭ сенсационно победил "Арсенал" в Лиге Европы

В четверг розыгрыш Лиги Европы возобновился первыми матчами 1/16 финала турнира. Из состоявшихся на данный момент игр самый неожиданный результат был зафиксирован в белорусском Борисове, где местный БАТЭ победил лондонский "Арсенал" 1:0.

Не без труда преодолев групповой этап, где борисовчане заняли второе место после лондонского "Челси", команда Алексея Баги попала на "Арсенал", и многие поспешили поставить на дальнейших турнирных перспективах "желто-синих" крест.

Тем более, что в зимнее трансферное окно БАТЭ потерял ряд футболистов. Наиболее ощутимой потерей стал уход черногорского полузащитника Мирко Иванича, который не устоял перед предложением "Црвены Звезды". Без этого техничного и креативного игрока нынешний БАТЭ представить пока что сложно, и тем интереснее было посмотреть, как Бага выйдет из этой ситуации. Также покинул борисовскую команду нападающий Николай Сигневич, решивший не упускать возможность поиграть в Европе - он перешел в венгерский "Ференцварош".

Но как раз здесь особых проблем не ожидалось: зимой в БАТЭ перешло сразу двое форвардов. Один - Неманья Милич - пришел из "Црвены Звезды", а другой - Боян Дубаич - пошел на "повышение", перейдя из белорусской "Городеи". Оба нападающих вполне способны заменить Сигневича, так что у тренерского штаба борисовчан даже появилась некая вариативность в атаке.

Проблему отсутствия Иванича наставник БАТЭ решил просто и предсказуемо: с первых минут на поле вышел самый титулованный белорусский футболист Александр Глеб. В свои 37 лет он до сих пор показывает яркую игру, пусть уже и не может проводить на поле все 90 минут. Ну а в матче против "Арсенала", за который он в свое время успешно выступал, его персональная мотивация и вовсе должна была зашкаливать.

Однако в итоге Глеб выглядел самым слабым звеном во всем БАТЭ. За все почти 60 минут, что он провел на газоне "Борисов-Арены", он считанные разы получил мяч, пару раз пустился в обводку вдалеке от чужой штрафной - вот, пожалуй, и все, чем запомнился именитый полузащитник.

Хотя по первым минутам хозяева в целом смотрелись неважно, что, надо сказать, простительно против соперника уровня "Арсенала". А вот фанаты "канониров" едва ли могли понять, почему их любимцы к 10-й минуте не ведут со счетом, как минимум, 3:0. Но оказалось, что при всей активности у чужих ворот подопечные Унаи Эмери не могут создать реально опасных моментов.

Да, были рейды по флангу, прострелы, навесы. Но либо уверенно действовали защитники хозяев, либо исправно выполнял свою работу вратарь Денис Щербицкий. Пожалуй, наибольшая опасность для БАТЭ исходила со стороны левого фланга атаки "Арсенала", где безраздельно царил Сеад Колашинац, и фланговому защитнику борисовчан Алексею Риосу было крайне тяжело с ним справляться. Но, как бы то ни было, до поры до реальной опасности у ворот Щербицкого дело не доходило.

А в итоге такое положение дел вылилось в донельзя заштампованное, но в очередной раз подтвердившееся футбольное правило: не забив, "Арсенал" пропустил. В концовке первого тайма БАТЭ получил право на штрафной, капитан хозяев Игорь Стасевич навесил, и Станислав Драгун головой отправил мяч под перекладину без шансов для опытнейшего Петра Чеха. На перерыв команды ушли под неистовый рев трибун и при счете 1:0 в пользу БАТЭ.

Во втором тайме гости сумели забить, но этот мяч был справедливо отменен из-за офсайда. После этого игра "Арсенала" окончательно разладилась: по прежнему владея территориальным преимуществом, "канониры" не могли сделать ровным счетом ничего, и лишь сильнее нервничали.

Кульминацией стал эпизод на 85-й минуте, когда Александр Ляказетт, боровшийся на фланге с Александаром Филиповичем, направленным ударом локтем в челюсть отправил соперника в нокаут - сдали нервы. Сербский рефери Срджан Йованович, доставая красную карточку, не колебался ни мгновения. Оставшись вдесятером, гости по инерции продолжали удерживать мяч на чужой половине, но это была уже агония.

Финальный свисток зафиксировал сенсационную победу БАТЭ. Конечно, борисовчанам не стоит обольщаться. Счет - лишь 1:0, а впереди ответная игра в Лондоне против униженного и оскорбленного "Арсенала". И все же этот успех, в любом случае, стал для белорусской команды историческим.