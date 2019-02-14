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14.02.2019 16:09
Рубрика: Общество

Чем запомнится один из главных эстрадных певцов ХХ века Сергей Захаров

Текст: Александр Алексеев

Ученик Утесова, в оркестре которого он и дебютировал в начале 70-х (Леонид Осипович был строгим педагогом, но решился выпустить на сцену отважного и красивого парня с горящими глазами), выпускник вокального отделения Музыкального училища имени Гнесиных и лауреат многих международных музыкальных премий, народный артист России Сергей Захаров ушел из жизни, лишь два с половиной месяца не дожив до своего 69-летия.

Красавец с непростым характером, великолепный баритон и одновременно очень талантливый драматический артист, в которого женщины на эстраде влюблялись чаще, чем в кого-нибудь еще, после Оркестра под управлением Леонида Утесова, Захаров принял приглашение стать солистом Ленинградского мюзик-холла. Высокий и статный, с черными кудрями до плеч, он отлично смотрелся на фоне танцующих красавиц. Пел очень мужественно и благородно. И вскоре даже получил приглашение сняться в кино - в фильме "Небесные ласточки".

Фото: Юрий Машков/ТАСС
Александр Беглов: Захаров всегда был предан Петербургу

Именно Сергей Захаров был тогда фактически главным конкурентом другому замечательному баритону - Муслиму Магомаеву. У них и репертуар частично пересекался, так, например, оба пели великолепную "Мелодию" композитора Александра Пахмутовой. И не сказать, у кого это получалось убедительнее и ярче. Захаров пел и "Хризантемы", и "Ноченьку", много замечательных композиций. Исполнял и арии из опер, например, "Демона" Рубинштейна и главные хиты из оперетт, в частности "Арию мистера Икс" из "Принцессы цирка" и "Тассило" из "Марицы".

Но судьбы у Магомаева и Захарова складывались совершенно по-разному. Первый уже в 20 лет выступал в Кремлевском дворце съездов, а в 22 года получил звание народного артиста Азербайджана и чуть позже - народного артиста СССР. Его приглашали на все торжественные вечера. У Захарова все было иначе - например, звание заслуженного артиста РСФСР он получил только в 1988-м...

Так, наверное, дружили, общались и поэты Владимир Маяковский и Сергей Есенин. Первый был обласкан властями, часто ездил за границу, бывал в Кремле. Про талант второго знали, но относились не столь благосклонно, считая и хулиганом, и человеком, может, мало управляемым и слишком самостоятельным?!

Схожая история, как у двух великих поэтов, и у двух больших баритонов российской эстрады. Может, дело было и в том, что Магомаев всегда был сдержан, интеллигентен и спокоен. А Захаров - почти всегда эмоционален, порывист… От таких людей обычно не знаешь, что ожидать. А может, дело и в красоте, и в ошеломляющем успехе у женщин Сергея Георгиевича - возможно, ему слишком завидовали. В те времена еще не было понятия "секс-символ", но Сергей Захаров был именно таким. Очевидно, это кого-то коробило…

А потом певец и сам помешал своей столь славно начавшейся карьере. В 1977 году в милицейском протоколе написали, что Захаров осуществил "пресечение служебной деятельности лица, находящегося при исполнении служебных обязанностей…" Проще говоря, подрался с милиционером и получил в качестве наказания один год исправительно-трудовых лагерей.

Это сейчас можно на пальцах не одной руки пересчитать, у скольких известных артистов за плечами уголовные сроки. Тот же Константин Кинчев пошел на конфликт, когда на концерт "Алисы" не пустили дорогого ему человека. Есть и другие примеры… Но в 70-х к этому относились иначе и Сергей Захаров, освободившись, продолжил петь уже только в Магаданской областной филармонии. Да и лучшие композиторы уже больше не давали ему столь охотно свои лучшие песни.

Фото: Владимир Родионов/ РИА Новости
Названа причина смерти певца Сергея Захарова

С одной стороны - как говорится, расплата за грехи. С другой - очень жаль талантливого человека, судьба которого могла бы сложиться и более счастливо… Как знать?! Но Захаров продолжал выступать - петь, пусть и не в самых престижных залах. И в 1996 году справедливо получил звание народного артиста России. А в 1998 уже и ставший для него очень дорогим, да и справедливым - Орден Николая Чудотворца Фонда международных премий "За приумножение добра на Земле".

В нулевые годы Сергей Георгиевич много занимался общественной деятельностью, был президентом культурного фонда "Северная звезда" и заместителем председателя Союза концертных деятелей Санкт-Петербурга. Даже стал одним из создателей Всероссийского детского фестиваля "Маленькие звездочки". Попутно, собирал коллекцию дисков лучших солистов оперного искусства мира.

Но, конечно, хотелось слушать и его собственные новые альбомы, последний из которых вышел, увы, в уже далеком 1998 году и назывался "Русские романсы и песни в сопровождении оркестра Санкт-Петербургского радио и телевидения под управлением С. Горковенко".

Общество Утраты Культура Музыка Музыка с Александром Алексеевым
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