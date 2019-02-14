Страны-члены ООН создали группу по противодействию вмешательству в дела Венесуэлы. В объединение вошли четырнадцать государств, включая Россию, передает РИА Новости со ссылкой на внешнеполитическое ведомство Боливарианского государства.

Москва выступает за мирное урегулирование венесуэльского кризиса и против вмешательства во внутренние дела Каракаса третьих стран. Как заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, российская сторона работает с Венесуэлой в целях поиска выхода из политического кризиса в рамках конституции страны.

"Наша задача не допустить цветной революции", - подчеркнул дипломат.

По словам замминистра, позиции России и США по Венесуэле резко расходятся. Это подтвердило недавнее общение по телефону руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео.