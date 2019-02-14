CNN: Во избежание "шатдауна" Трамп подпишет компромиссный документ

Президент США Дональд Трамп намерен подписать в конце этой недели компромиссный документ, который позволит избежать очередной временной приостановки работы федеральных учреждений из-за отсутствия бюджета.

Об этом сообщила телекомпания CNN, ссылаясь на два осведомленных источника. В среду во время общения с журналистами Трамп заявил, что договоренность о возобновлении финансирования федерального правительства пока еще не подписана.

"Мы ее получим и изучим на предмет скрытых мин, потому что они могут быть", - отметил Трамп, подчеркнув, что не хочет повторения "шатдауна", пишет ТАСС.

По словам республиканца, председателя комитета по ассигнованиям Сената Ричарда Шелби, в понедельник представители двух партий достигли принципиальной договоренности, детали которой пока не раскрываются.

Напомним, правительство США частично не работало с 22 декабря 2018 года и по 25 января 2019 года. Трамп пошел на уступки и прекратил самый длинный в истории страны "шатдаун", подписав временный бюджет сроком до 15 февраля. Бюджетные разногласия демократов и республиканцев в основном касаются строительства стены на границе с Мексикой.