"Дачную амнистию" депутаты предложили продлить еще на год

В Госдуму внесен законопроект , предлагающий продлить так называемую " дачную амнистию " еще на год, то есть до первого марта 2020 года.

Как напоминают авторы законодательной инициативы, в прошлом году вступили в силу поправки в Градостроительный кодекс, которые, по сути, отменили упрощенный порядок ("дачную амнистию") регистрации загородной недвижимости - домов, расположенных на землях для индивидуального жилищного строительства и ведения садоводства.

А тем, кто так и не зарегистрировал в собственность свои дома и дачи, давался переходный период - до первого марта нынешнего года.

К сожалению, многие россияне не сразу поняли, что скоро могут столкнуться со сложностями при регистрации жилой и садовой загородной недвижимости. С первого марта 2019 года нужно будет уже подавать уведомления в местные органы исполнительной власти о начале строительства. Причем, даже если стройка уже давно началась. Сложности здесь могут возникнуть из-за того, что, например, не было произведено межевание земли и, соответственно, при закладке фундамента не были соблюдены отступы от границы земельного участка. Такой объект могут признать самостроем. И решать его судьбу придется через суд. Поэтому депутаты и просят продлить еще на год "дачную амнистию".

Московское областное БТИ, как эксперт отрасли, также считает необходимым продление срока упрощенного порядка. Хотя бы до осени 2019 года, до закрытия дачного сезона. "С учетом специфики кадастровых работ, - отмечает гендиректор МособлБТИ Александр Беднягин, - необходимых для оформления дома, подготовка технического плана в зимний период требует больше времени, а в ряде случаев невозможна из-за отсутствия доступа на земельный участок".

В зимний период большинство домов в садоводческих товариществах пустуют, чистка дорог и уборка снега не проводится. Попасть на такие участки кадастровому инженеру зачастую невозможно. А подготовка технического плана на дом без обмеров и координирования постройки является грубым нарушением законодательства, предупреждает эксперт.

Напомним, технический план - это, по сути дела, единственный документ, необходимый при упрощенном порядке регистрации домов.

Московская область с 2016 года реализует проект по выявлению и вовлечению в налоговый оборот объектов недвижимости. В ходе работы по проекту выявлено порядка 900 тысяч незарегистрированных объектов.

"Разумное продление упрощенного порядка до осени 2019 года позволит большинству граждан оформить свои постройки, - подчеркнул Александр Беднягин. - Мы проводим активную разъяснительную работу с членами садовых товариществ и помогает гражданам оформить свои участки и строения. Часто требуется комплексная работа со всеми членами товариществ, чтобы устранить все пересечения земельных участков, оформить право на них и уже только потом перейти к оформлению домов. Консультирование граждан и помощь в оформлении недвижимости является одной из наших важных задач".

Подробнее об этом читайте в ближайшем номере "Российской газеты" в интервью с гендиректором МособлБТИ Александром Беднягиным.