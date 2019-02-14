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14.02.2019 22:54
Рубрика: Общество

Поздний диагноз

Детей с диабетом в России за три года стало больше на 23 процента
Текст: Марина Гусенко
Российская газета - Столичный выпуск № 34(7792)
Более 42 тысяч российских детей страдают сахарным диабетом. За последние три года их число выросло на 23 процента, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Прошло оно на полях Российского инвестиционного форума в Сочи.

Голикова отметила, что сейчас осмотр ребенка детским эндокринологом входит в обязательный профосмотр детей в возрасте от 10 лет, хотя первые признаки диабета могут проявиться и раньше. "Мы хотим поручить минздраву рассмотреть вопрос об изменении сроков осмотров детей и возможного расширения объема исследований для выявления диабета", - сказала Татьяна Голикова. И сообщила, что объемы обеспечения детей инсулиновыми помпами будет увеличиваться на 1,2 тысячи в год. Доступность средств диагностики диабета и помпы играет важную роль в контроле заболевания. Инсулиновая помпа устанавливается за счет средств федерального бюджета в рамках оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Также они устанавливаются за счет средств регионов и благотворительных организаций, продолжила вице-премьер. По данным минздрава, на 1 января этого года инсулиновыми помпами были обеспечены 28 процентов детей, которые в них нуждаются, это 9,4 тысячи ребенка.
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По словам руководителя секции "Медицина и фармацевтика" попечительского совета Петра Родионова, в январе этого года был проведен опрос среди родителей детей с сахарным диабетом, в котором приняли участие более 1100 родителей из 77 регионов страны. Он показал, что родители, а зачастую и врачи не связывают первые симптомы заболевания с сахарным диабетом. В результате диагноз ставится только после того, как ребенок в тяжелом состоянии - с тошнотой и рвотой, слабостью и в спутанном сознании, вплоть до развития комы - попадает в реанимационное отделение. "По данным нашего опроса, при подобных обстоятельствах диагноз был поставлен в 42 процентах случаев",- добавил он.

Между тем у сахарного диабета достаточно характерная симптоматика: частое мочеиспускание, чрезмерная жажда, резкое похудение при повышенном аппетите. "Почти 90 процентов родителей подтвердили, что наблюдали у своего ребенка эти симптомы до постановки диагноза. Но в менее чем половине случаев семья заподозрила что-то неладное",- говорит Петр Родионов.

Первые признаки диабета могут проявиться в самом раннем возрасте

Также на площадке форума Татьяна Голикова открыла выставку изобразительного искусства людей с особенностями развития "Неотчуждаемое".

"Это событие уникальное. Произведения сделаны не совсем обычными людьми, у них ментальные расстройства. Они видят мир по-другому. Часть из них проживает в семьях. Часть, к сожалению, в психоневрологических интернатах", - сказала Голикова. Есть ли в домах-интернатах система выявление талантливых детей и взрослых и развития их талантов? Отвечая на этот вопрос обозревателя "РГ" Татьяна Голикова сказала, что тема домов-интернатов многоплановая и сложная. "Если детей невозможно из этих интернатов забрать, то нужно создать условия, чтобы они могли заниматься творчеством и контактировать с внешним миром", - говорит вице-премьер. А для этого психоневрологические интернаты нужно реформировать. Я дала поручение - провести проверку психоневрологических интернатов. Их не так много - около 600. Они разные, есть хорошие, есть откровенно плохие и не выполняющие нормы ни социальные, ни медицинские. И с этим нужно что-то делать".

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