Додон отказался подписывать указ об отзыве посла Молдавии в России

Президент Молдавии Игорь Додон не станет подписывать указ об отзыве посла этой страны в Москве. Ранее о необходимости такой процедуры заявили в МИД страны.
"Указ не подпишу. Без указа отозвать невозможно", - приводит слова главы государства агентство Sputnik.
Додон добавил, что отзыв послов из других государств является его "эксклюзивной прерогативой".
О том, что посол Андрей Негуца должен быть отозван, ранее заявил пресс-секретарь молдавского МИД Александр Ройтман. В то же время он не уточнил причины такого решения.