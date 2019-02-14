Додон отказался подписывать указ об отзыве посла Молдавии в России

Президент Молдавии Игорь Додон не станет подписывать указ об отзыве посла этой страны в Москве. Ранее о необходимости такой процедуры заявили в МИД страны.

"Указ не подпишу. Без указа отозвать невозможно", - приводит слова главы государства агентство Sputnik.

Додон добавил, что отзыв послов из других государств является его "эксклюзивной прерогативой".

О том, что посол Андрей Негуца должен быть отозван, ранее заявил пресс-секретарь молдавского МИД Александр Ройтман. В то же время он не уточнил причины такого решения.