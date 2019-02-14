На Синайском полуострове найдена древняя корабельная мастерская

Археологическая миссия министерства по делам древностей Египта обнаружила на Синайском полуострове древнюю мастерскую, которая использовалась для постройки и ремонта кораблей.

Как сообщает портал Phys.org, раскопки проводились на археологическом участке Тель-Абу-Сайфи на севере полуострова. Считается, что в древности там располагалась римская крепость Силла.

Как отметил Мустафа Вазири, генеральный секретарь Высшего совета по делам древностям, в состав мастерской входили две верфи, в которых строили и ремонтировали корабли.

Предположительно, она активно использовалась в период правления династии Птолемеев (332 - 30 гг. до н.э.) Вероятно, мастерская работала и в римский период.

После ее закрытия местные жители растащили по своим домам часть известняковых блоков, из которых она была построена.