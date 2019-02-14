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14.02.2019 18:17
Рубрика: Спорт

Два "серебра" и "бронзу" завоевали российские лыжники на ЕЮОФ-2019

Текст: Александр Борисов (Сараево)

Сразу три российских лыжника стали призерами спринтерских гонок, которые прошли в четверг в рамках Европейского юношеского олимпийского зимнего фестиваля (ЕЮОФ-2019) в Сараево. Серебряные медали завоевали Алена Баранова (Томская область) и Артем Максимов (Челябинская область). "Бронза" у Сергея Волкова (Московская область).

Как сообщила Служба информации Олимпийского комитета России, Алена Баранова, дочь олимпийской чемпионки Турина в эстафете Натальи Барановой-Масалкиной, уступила только польской спортсменке Монике Скиндер, которая после окончания фестиваля отправится на чемпионат мира в австрийский Зефельд. Третьей сегодня финишировала норвежка Линн Софи Мон. При этом в активе 18-летней россиянки есть также и серебро ЕЮОФ-2019 в индивидуальной гонке на 5 км коньковым стилем.

Фото: iStock
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Еще две медали в лыжном спринте России принесли Артем Максимов и Сергей Волков. Россияне опередили главного фаворита соревнований финна Ниило Мойланена. Однако самым быстрым оказался норвежец Андреас Бергсланд. Максимов второй, Волков третий.

Напомним, что XIV Европейский юношеский олимпийский зимний фестиваль проходит с 9 по 16 февраля в Сараево и Восточном Сараево. Здесь выступают 1500 молодых спортсменов в возрасте 14-18 лет из 50 стран. Они разыгрывают 32 комплекта медалей в восьми видах спорта - горных лыжах, биатлоне, лыжных гонках, фигурном катании, хоккее, шорт-треке, сноуборде и керлинге.

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