Европейский парламент принял резолюцию в защиту ДРСМД

Европарламент принял резолюцию с призывом сохранить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В Брюсселе полагают, что этот документ является ключевым фактором в обеспечении безопасности и стабильности в Европе, а также оказывает серьезное влияние на нераспространение ядерного оружия.

"Европарламент призывает как Россию, так и США разобраться со взаимными обвинениями в нарушениях договора, начать конструктивный диалог под эгидой Совета Безопасности ООН, Специальной контрольной комиссии или других соответствующих форумов с целью снижения напряженности, а также провести переговоры о сохранении ДРСМД до даты фактического выхода из него в августе 2019 года", - отмечается в резолюции.

Мы призываем США и Россию сохранять конструктивный диалог, чтоб оставить в силе этот договор

По словам верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, сохранение договора, а главное - его выполнение, "является жизненно важным для Европы и безопасности других регионов". "Мы надеемся, что ДРСМД еще можно спасти. Мы призываем США и Россию сохранять конструктивный диалог, чтобы оставить в силе этот договор", - говорилось в ее обращении к депутатам Европарламента, которые оказались солидарны с еврокомиссаром. По их мнению, ликвидация договора грозит "эскалацией напряженности, усилением ядерных и военных угроз, а также может привести к возобновлению гонки вооружений, чреватой подрывом безопасности и стратегической стабильности в Европе".

Обсуждение будущего ДРСМД велось в Брюсселе не только в Европарламенте, но в штаб-квартире НАТО, где прошло заседание министров обороны альянса. Там ограничились одними обвинениями в адрес Москвы, полностью игнорируя претензии российской стороны к Вашингтону. Без какой-либо логики генсек Йенс Столтенберг заявил, что, если США выйдут из ДРСМД, Североатлантический альянс начнет принимать новые военные меры сдерживания России. При этом он заверил, что США не будут разворачивать новые ядерные ракеты средней дальности в Европе.