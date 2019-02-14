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14.02.2019 16:34
Рубрика: В мире

Евросоюз поместил Саудовскую Аравию в "черный список"

Текст: Александр Саможнев

Еврокомиссия поместила Саудовскую Аравию в список стран, не предпринимающих исчерпывающих усилий в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В этой связи финансовая система страны имеет "стратегические недостатки", сообщает портал делового издания WirtschaftsWoche.

В общей сложности в "черный список" попали 23 страны, где, по мнению ЕК, осуществляется недостаточный контроль над финансовыми потоками. Кроме Саудовской Аравии речь идет об Афганистане, Северной Корее, Иране, Ливии, Панаме, Пакистане, Нигерии, Йемене, а также о Багамах, Американском Самоа и Виргинских островах.

Составители списка готовы к тому, что к ним будут вопросы со стороны американских представителей.

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"В финансовых вопросах мы хотим установить самые высокие стандарты и предотвратить нанесение ущерба ЕС путем нелегальных трансакций", - заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова. По ее словам, европейцы пошли своим путем, они не ориентировались на вариант, предложенный американским ведомством FATF по борьбе с отмыванием денег. Список носит рекомендательный характер для надзорных органов Евросоюза, которые должны проявить дополнительную осторожность в работе с перечисленными в нем странами.

Ранее послы восьми европейских стран потребовали отложить публикацию списка под предлогом проведения дополнительной проверки. Представители Великобритании, Франции, Италии и Германии опасались возможных политических последствий. Между тем депутаты Европарламента поддержали действия Еврокомиссии.

Парламентарии от партии "зеленых" считают, что пора уже переходить от третьих стран к подобным спискам по Европе.

В мире Ближний Восток Саудовская Аравия Международные организации Европейский союз Европейская комиссия
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