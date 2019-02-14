Фонд "В защиту прав заключенных" признан иноагентом

Министерство юстиции в очередной раз обновило реестр некоммерческих организаций (НКО), выполняющих функции иностранного агента. Согласно сообщению Минюста, 13 февраля в соответствии с законом "О некоммерческих организациях" в этот реестр был включен фонд "В защиту прав заключенных". В юридическом ведомстве пояснили, что признаки некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, были выявлены в ходе внеплановой проверки. Ее провело главное управление Минюста по Москве.

Фонд "В защиту прав заключенных" был создан в октябре 2006 года. Его учредителями являлись председатель Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, ответственный секретарь Общественного комитета защиты ученых Эрнест Черный и исполнительный директор движения "За права человека" Лев Пономарев. Кстати, движение "За права человека" было внесено Минюстом в реестр иноагентов буквально днем ранее.