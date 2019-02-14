Главный тренер мужской сборной РФ по волейболу сменил должность

В тренерском штабе мужской сборной России по волейболу произошли изменения. Главный тренер команды Сергей Шляпников покинул свой пост.

Впрочем, как отмечает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), специалист не прекращает работу с командой, а переходит на другую должность. Подробности рассказал глава ВФВ Станислав Шевченко.

"Всероссийская федерация волейбола предложила Сергею Константиновичу Шляпникову возглавить долгосрочную программу подготовки мужской сборной команды России к чемпионату мира 2022. Шляпников ответил согласием, - сообщил Шевченко. - Президиум удовлетворил заявление Шляпникова о переводе с поста главного тренера на должность руководителя программы подготовки мужской национальной команды России к чемпионату мира 2022".

Отмечается, что Сергей Шляпников будет заниматься организационной работой. В его обязанности войдет разработка программы развития волейбола, в которую будут включены многие аспекты подготовки игроков не только на молодежном уровне, но и на уровне взрослых команд.

Кто сменит Шляпникова на посту главного тренера сборной, пока не сообщается. Президиум ВФВ поручил экспертному совету федерации представить список кандидатов на освободившуюся должность. Он должен быть подан до 1 марта.

Сергей Шляпников руководил сборными России разных возрастов и выигрывал с ними крупнейшие международные турниры в соответствующих возрастных категориях. Главную команду страны он возглавил в феврале 2017 года, под его руководством она завоевала "золото" чемпионата Европы. Кроме того, Шляпников привел сборную России к победе в первой в истории волейбольной Лиге наций в 2018 году.